Patnos'un düğün sofrasının müdavimi: girarı 27 yıldır yaşatan usta

Ağrı’nın Patnos ilçesine özgü yöresel sulu yemek girar, düğünlerde çorba yerine ikram edilerek misafir sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Bu geleneğin sürekliliğini sağlayan isimse ilçedeki Söz Palas Düğün Salonu’nda çalışan aşçı Ercan Özalaç.

Mesleğe başlama ve yılların deneyimi:

Özalaç, 1999 yılında başladığı aşçılık mesleğini aralıksız sürdürüyor. Mutfakta farklı alanlarda çalışarak pek çok yemek hazırlayan usta, özellikle düğünlerde geleneksel tariflere bağlı kalarak girarı sunuyor. Misafirlerin beğenisi ve talebi, yemeğin organizasyon sofralarında tercih edilmesindeki başlıca nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Girarın yapımı ve sofradaki yeri:

Patnos’a özgü olan girar, genelde et suyu kullanılarak hazırlanan sulu bir yemek çeşidi olarak tanımlanıyor. Yöre halkının sofrasında özel bir yere sahip olan bu lezzet, düğünlerde çorba yerine ikram edilerek konuklara sunuluyor ve organizasyonlarda sıkça tercih ediliyor.

Modern yemek çeşitlerinin yaygınlaştığı günümüzde de yöresel tatların korunması dikkat çekiyor. 27 yıllık tecrübesiyle Ercan Özalaç, hem tariflerin özgünlüğünü korumaya hem de gelecek nesillere aktarmaya özen gösterdiğini belirtiyor. Bu geleneksel yemeğin yaşatılması, bölge mutfağının kimliğini sürdürmesi açısından önem taşıyor.

Özalac, misafir memnuniyetinin devam etmesi ve geleneğin sürmesi için girar yapımına ve sunumuna özen göstermeye devam ediyor.

PATNOS’UN GELENEKSEL LEZZETİ GİRAR, 27 YILLIK USTANIN ELLERİNDE YAŞATILIYOR