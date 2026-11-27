Araştırmanın kapsamı ve en çarpıcı veriler:

Springer Nature yayınevi bünyesindeki BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation dergisinde yayımlanan çalışma, 2012-2013 ile 2024-2025 sezonlarını kapsayan geniş bir veri setini değerlendirdi. Çalışmanın birinci yazarı Haliç Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Taner Karaman liderliğinde, 44 lig ve kupa organizasyonunda oynanan 74.026 maç incelendi.

Analizde 1.333 kulüp ve 13.170 futbolcuya ait kayıtlar üzerinden toplam 34.645 sakatlık kaynaklı oyuncu değişikliği değerlendirildi. Çalışma, sakatlıkların maç içi ve sezon içi zamanlamasına dair belirgin eğilimleri gözler önüne serdi: sakatlık nedeniyle yapılan değişikliklerin yüzde 65'i ikinci yarıda, yüzde 24,2'si ise maçın son 15 dakikasında gerçekleşti.

Sakatlıklar nedeniyle futbolcuların kaçırdığı toplam süre 1 milyon 228 bin dakikayı aşarken, bu sürenin yaklaşık 13 bin 650 maçın tamamına denk geldiği hesaplandı.

Zamanlama ve sezon içi dağılım:

İlk bakışta ekim-aralık döneminde yoğunlaşma göze çarpsa da aylık maç sayıları hesaba katıldığında tablo değişti. Araştırma, maç başına sakatlık sıklığının sezonun son aylarında daha yüksek olduğunu belirledi; buna karşın ekim ayı maç sayısına göre yapılan düzenlemeyle 12 ay arasında yedinci sırada kaldı.

Ayrıca sakatlık nedeniyle yapılan oyuncu değişikliklerinin ortalama dakikasında dönemsel bir artış gözlendi: 2012-2013 sezonunda 48,1. dakikadan, 2024-2025 sezonunda 58,8. dakikaya yükseldi. Araştırma, 2018-2019 ile 2021-2022 sezonları arasında belirginleşen bu değişimin, 5 oyuncu değişikliği kuralı ve uzatma sürelerinin artması ile ilişkilendirilebileceğini not ediyor.

Kulüp sıralaması ve Türk takımlarının yeri:

Çalışma, Avrupa kulüpleri bazında sakatlık kaynaklı oyuncu değişiklikleri sıralamasını da ortaya koydu. İlk sırada Lazio (296 kayıt) bulunurken, Beşiktaş 259 kayıtla ikinci