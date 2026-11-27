Huzurevinde 13 yıllık bakımla kurulan aile bağı

Niğde’nin Bor ilçesindeki Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezinde 2013 yılında kuruma kabul edilen ağır bedensel engelli 30 yaşındaki Orhan Köse ve 35 yaşındaki Hüseyin Yıldız, 13 yıldır kurumda sürekli bakım ve rehabilitasyon hizmeti alıyor. Zaman içinde personelle kurdukları ilişki, karşılıklı güven ve özenle aile bağını andıran bir yapıya dönüştü.

Günlük bakımın ayrıntıları:

Köse ve Yıldız’ın beslenme, banyo ve kişisel temizlik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan ekip, ilk dönemlerde zorlandıkları yemek alımını kolaylaştırmak için besinleri püre halinde hazırlamış. Hasta bakım personeli Necmettin Ulusoy, zamanla farklı gıdalara alıştıklarını ve personelin onların sevdiği yemekleri öğrendiğini belirtiyor. Ulusoy, yıllar içinde kurdukları bağı, "Aile gibi olduk yani. Oğlum yoktu zaten onlar benim oğlanlarım oldu" sözleriyle özetliyor.

Personel, sadece tıbbi ihtiyaçlarla ilgilenmenin ötesine geçerek bireylerin zevklerine göre ortam hazırlıyor. Hasta bakım personeli Sefa Dinç söze, "Geldiklerinde hiç böyle bir hastaya bakmamıştık. Yataklarımız da onlara uygun değildi, onlara özel yatak yaptırdık" diyerek başlıyor. Dinç, kenarları pamuklu kumaşla döşettikleri yatakların yanı sıra gün içinde zaman zaman çizgi film (Orhan için) ve müzik (Hüseyin için) açtıklarını, kişisel tercihlerine göre düzenlemeler yaptıklarını aktarıyor.

Kurumsal kapasite ve destek:

Merkez Müdürü Cemil Öztürk, kurumda toplam 124 engelli ve yaşlı bireyin bakım hizmeti aldığını ve bunlardan 15'inin ağır bedensel engelli grubunda yer aldığını söylüyor. Öztürk, bakımın sadece fiziksel ihtiyaçları karşılamadığını; kişilerin duygu durumlarını ve ihtiyaçlarını anlamanın da önem taşıdığını vurguladı.

Öztürk, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların sağladığı desteklere dikkat çekerek, kuruluşun evinde bakılamayan yaşlı ve engellilere hizmet verdiğini belirtti ve "İyi ki sosyal devletiz, iyi ki böyle bir bakanlığımız var" sözleriyle devlet desteğinin önemini ifade etti. Ayrıca dışarıda görünmeyen vakalara yönelik hizmetlere değinerek bakanlığa teşekkür etti.

Personelin ifadeleri, bakımın teknik yönlerinin yanı sıra vicdan ve süreklilik gerektirdiğini de ortaya koyuyor. Dinç, "Buradan biz maaş alıyoruz ama biz vicdanımızla yapıyoruz bu işi. Vicdan olmasa zaten bu iş olmuyor" diyerek bakım hizmetinin insani boyutuna işaret ediyor. Kurumdaki uygulamalar ve çalışanların yaklaşımı, iki bireyin kurum ortamında yalnızca fiziksel değil duygusal destek de bulduğunu gösteriyor.

NİĞDE'NİN BOR İLÇESİNDEKİ AHMET KUDDUSİ HUZUREVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİNE 2013 YILINDA GELEN AĞIR BEDENSEL ENGELLİ 30 YAŞINDAKİ ORHAN KÖSE İLE 35 YAŞINDAKİ HÜSEYİN YILDIZ, 13 YILDIR KURUMDA BAKIM VE REHABİLİTASYON HİZMETİ ALIYOR.