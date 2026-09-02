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Evde sağlık ekipleri Bursa'da yaşam alanında şifa ve güven sunuyor

Bursa'nın evde sağlık ekipleri, 22 kişilik takım ve 3 araçla 2 bin 700 hastaya evde muayene, reçete yenileme ve görüntülü takip hizmeti veriyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Evde sağlık ekipleri Bursa'da yaşam alanında şifa ve güven sunuyor

Evde sağlık hizmetleri Bursa'da yaşam alanında şifa ve güven sunuyor:

Sağlık Bakanlığı'nın insan odaklı ve kesintisiz bakım vizyonu doğrultusunda, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri birimleri, yaşlı, kronik hastalık sahibi veya bedensel engeli olan kişilere ev ortamında kapsamlı bakım sağlıyor. Hizmet, hastaların kendi yaşam alanlarında tıbbi takip, tedavi planlaması ve sosyal destek sunmayı hedefliyor.

Ekip ve saha organizasyonu:

Bursa Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, hekim, hemşire, evde sağlık teknikeri, diyetisyen, eczacı, sekreter ve şoförlerden oluşan 22 kişilik uzman ekibiyle, her gün 3 tam donanımlı araçla sahada görev yapıyor. Ekipler, kayıtlı yaklaşık 2 bin 700 hastaya evlerinde tıbbi bakım veriyor ve hastaların yakın çevresiyle iletişimi sürdürüyor.

Teknoloji ve uzaktan takip:

Hizmetlerde saha ekibi ile hastane arasında güçlü bir koordinasyon ve teknolojik altyapı öne çıkıyor. Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Hilal İkbal Damar bu uygulamaların pratik yararlarını şöyle özetliyor: "Bursa Şehir Hastanesi olarak her gün düzenli olarak hastalarımızı kendi konfor alanlarında ziyaret ediyor; muayene, tetkik ve tedavilerini planlıyoruz. Kendi evlerinde ziyaret gerçekleştirdiğimiz için hastanedekinden daha sosyal ve aileden biri gibi hizmet verdiğimiz bir alan oluşuyor." Ayrıca Dr. Damar, "Böylece hastaların hastaneye gereksiz başvurularını azaltırken reçete ve rapor yenilemelerini de ev ortamında düzenliyoruz. Hastaneye gelmesi gereken durumlar için de diğer branşlarla köprü görevi görüyoruz," diyerek uzaktan değerlendirme sisteminin önemine vurgu yaptı.

Hastaların deneyimi ve teşekkürler:

Evde düzenli ziyaret yapılan hastalar arasında emekli öğretmenler gibi yıllarca toplum hizmetinde bulunmuş kişiler de var. Emekli öğretmen çift Behice (85) ve Sabahattin (86) Selimbeyoğlu, sunulan hizmetin kendilerine güven ve huzur verdiğini aktarıyor: "Böyle bir hizmet beklemiyorduk, harika bir olay. Güven ve huzur veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." Yakınlardan Rıfat Sevi ise çalışmanın samimiyetine dikkat çekerek, "Kızımın tedavisiyle yakından ilgileniyorlar. Gösterdikleri güler yüz ve ilgiden çok memnunuz, Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Dr. Damar, hizmetin manevi yönünün güçlü olduğunu belirterek katkılarından dolayı Sağlık Bakanlığı'na, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve hastane yönetimine teşekkür etti.

SAĞLIK BAKANLIĞININ İNSAN ODAKLI VE KESİNTİSİZ BAKIM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN...

SAĞLIK BAKANLIĞININ İNSAN ODAKLI VE KESİNTİSİZ BAKIM VİZYONU DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMLERİ, BURSA’DA YAŞ, KRONİK HASTALIK VEYA BEDENSEL ENGELLER NEDENİYLE HASTANEYE GİTMEKTE ZORLANDIKLARI DURUMLARINDA, KENDİ YAŞAM ALANLARINDA KALİTELİ, GÜVENLİ VE BÜTÜNCÜL BİR BAKIM SUNMAYA DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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