Dolar 48,6348 +0,02%
Euro 56,1520 +0,02%
Bist 13.998,84 -1,66%
Altın Gram 6.756,97 -0,70%
EUR/USD 1,1539 -0,15%
Brent Petrol 101,41 +0,42%
--°

Nardüzü'nde damperi açık kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesi Nardüzü Mahallesi'nde damperi açık halde devrilen kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı; ekipler olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Nardüzü'nde damperi açık kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Arsuz'ta trafik kazası

Hatay'ın Arsuz ilçesine bağlı Nardüzü Mahallesi'nde bir kum yüklü kamyon devrildi. Kamyonun damperinin açık olduğu esnada devrilme meydana geldi. Kazada kamyonun sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine intikal eden ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı ve çevrede gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Bölge trafiği güvenlik amaçlı düzenlendi ve kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.

Kazaya ilişkin detaylı bilgi ve yaralının sağlık durumu hakkında resmi kaynakların açıklaması bekleniyor.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN GÖRÜNTÜ.

ARSUZ NARDÜZÜ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN GÖRÜNTÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çorum'da Sungurlu kara yolunda araç çarpışması: 3 kişi yaralandı
images

Çağlayan'da adliye önünde arbede: operasyona tepki gösterenler gözaltına alındı
images

Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu
images

Bozkır’da okulların çevresinde asayiş ve trafik denetimleri yoğunlaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düğünde takı yerine av köpeği verildi

Gazi MTAL atölyesi günlük 10 ton üretimle öğrencileri uygulamaya hazırlıyor

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Eker'in seçkisi dijitale taşınıyor: lezzeti yıldızlı noktalar haritada

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi