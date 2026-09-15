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Germencik'te Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde ruhsat uyumuna yönelik kapsamlı denetim

Germencik zabıtası, Aydın Valiliği talimatıyla Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde işletmelerin ruhsat ve mevzuat uyumunu denetledi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Germencik'te Ortaklar Küçük Sanayi Sitesi'nde ruhsat uyumuna yönelik kapsamlı denetim

Germencik'te sanayi sitesinde ruhsat ve mevzuat denetimi

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki Ortaklar Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı bir ruhsat denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde işletmelerin ruhsat durumları ve faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediği incelendi.

denetimin kuruluş ve kapsamı:

Denetimler, Aydın Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda planlandı ve uygulandı. Zabıta ekipleri, işletmelerden ruhsat belgelerini ve faaliyet izinlerini talep ederek belgelerin güncelliğini kontrol etti, işyeri faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu değerlendirdi.

belediye başkanının açıklaması:

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, denetimlerin amacının hem esnaf hem de vatandaş güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti. Zencirci, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun hareket etmesinin önemine vurgu yaparak denetimlerin düzenli olarak süreceğini kaydetti.

Belediye yetkilileri, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için işverenlerle iletişim kurduklarını ve gerekli yasal işlemlerin uygulanacağını ifade etti. Denetimlerin tekrarlanacağı ve işletme sahiplerinin mevzuat yükümlülüklerine dikkat etmeleri istendi.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN ORTAKLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE...

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE ZABITA EKİPLERİ TARAFINDAN ORTAKLAR KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE YÖNELİK RUHSAT DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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