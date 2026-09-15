Kapıkule'de sınırda bekleyiş: tır şoförleri Schengen uygulamalarına itiraz etti

Kapıkule'de buluşma ve talepler:

Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan tır şoförleri, Türkiye'nin ihracat taşımacılığında görev yapan sürücüler olarak yaşadıkları sorunları duyurmak için Kapıkule yakınındaki tır parkında toplandı. Basın açıklamasına KATAŞ-SEN, Uluslararası Şoförler Derneği ve Yapı Yol İş Sendikası ile sendika ve dernek yöneticileri ve çok sayıda şoför katıldı. Toplantıda ağırlıklı talepler, Schengen vize kısıtlamalarının kaldırılması, uluslararası çalışan şoförlere yönelik düzenlemelerde değişiklik yapılması ve sınır kapılarındaki bekleme sürelerinin azaltılması oldu.

Schengen kısıtlamasına tepkiler ve talepler:

Şoförler adına konuşan Barış Kaya, uluslararası taşımacılık yapan sürücülerin Avrupa'da potansiyel göçmen veya sığınmacı olarak değerlendirilmeye son verilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, “Bizler turist değil, uluslararası ticareti sırtlayan, ülkenin yükünü taşıyan direksiyon ustalarıyız” diyerek, 90–180 gün arasında uygulanan Schengen kısıtlamasının çalışma haklarını gasp ettiğini savundu. Açıklamada, bu uygulamanın kaldırılarak uluslararası çalışma kapsamında şoförlere muafiyet sağlanması, ayrıca park yerlerinde ücretsiz tuvalet, duş ve sağlık kabinleri kurulması, tesislerde şoförlere indirim uygulanması ve temel hizmetlerde tavan fiyat düzenlemesi getirilmesi talep edildi.

Gümrük beklemeleri ve park sorunları:

Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Fikri Beran sınır kapılarındaki uzun bekleyişlere dikkat çekti. Beran, bazı noktalar için 24 saat, 48 saat, 50 saat ve 100 saatlik kuyruklardan, gümrüklerde ise 18 gün ve 20 gün beklemelere varan örneklerden söz etti. Bir vakada, Birleşik Arap Emirlikleri kapısında 18 aracın alıcının ödeme yapmaması nedeniyle 18 gündür muamele görmeden bekletildiği belirtildi. Beran, Hamzabeyli ve Kapıkule gibi kapılarda araçların kalmaması için düzenli park sıraları talep etti; yer bulanamıyorsa şoförlerin bu parkları yapmaya talip olduklarını söyledi.

Mesleki statü talebi ve altyapı beklentileri:

KATAŞ-SEN Genel Başkanı Şahin Başaraner ise uluslararası çalışan şoförlere turist vizesi verilmesinin mağduriyet yarattığını belirterek, şoförlerin çalışma statüsünü düzenleyecek bir Şoför Meslek Kanunu çıkarılmasını istedi. Başaraner, turist muamelesiyle karşılaşmanın şoförleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm ettiğini belirtti ve park yerlerinde insana yakışır tuvalet, duş ve dinlenme olanaklarının sağlanmasının altını çizdi.

Şoförlerin ortak talepleri özetle Schengen kısıtlamalarının kaldırılması veya uluslararası çalışma muafiyeti, sınır kapılarında bekleme sürelerinin azaltılması, daha iyi altyapı ve temel hizmetlerde düzenleme olarak sıralandı. Katılımcılar, bu taleplerin takipçisi olacaklarını ve uygulamada somut değişiklik beklendiğini duyurdu.

TIR ŞOFÖRLERİ KAPIKULE’DE SCHENGEN VİZESİ SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ