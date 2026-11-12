Lodos İnegöl'de ağacı devirdi, sokak kısa sürede açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran lodos, bir ağacın kırılarak sokağa devrilmesine neden oldu. Olay nedeniyle ulaşım geçici olarak durdu; ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

olayın gelişimi:

Olay, saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 1. Yıldırım Sokakta meydana geldi. Şiddetli lodos nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç kırılarak sokağa devrildi ve yolda ulaşımı engelledi. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi.

ekip müdahalesi ve yolun açılması:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı motorlu testerelerle kesip parçalara ayırdı; ekiplerin yolu temizlemesinin ardından sokak yeniden ulaşıma açıldı. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

BURSA’DA LODOS AĞACI DEVİRDİ, SOKAK ULAŞIMA KAPANDI