Evin önündeki kurt köpeği itfaiyenin müdahalesini 20 dakika geciktirdi

olayın gelişimi:

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesi Dikili Caddesi üzerinde S.D.'ye ait bir evin çatı katında yangın çıktı. İddiaya göre ev sahibi S.D., eski olduğu gerekçesiyle üzerinde yatan çekyatı yakmak istedi; alevler kısa sürede büyüyerek çatı katını yoğun dumanla sardı.

Çatıdan yükselen dumanı fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

müdahale sürecinde yaşananlar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evin girişinde bekleyen kurt köpeği nedeniyle içeriye giremedi. Köpeğin uzaklaştırılmasının beklendiği sırada, ekiplerin yangına müdahalesi yaklaşık 20 dakika boyunca yapılamadı. Bu süre zarfında alevlerle doğrudan müdahale edilememesi nedeniyle riskler arttı ancak ekiplerin güvenlik önlemleri ve çevre kontrolü sürdürüldü.

Ev sahibi S.D.'nin polis ekiplerine, çekyatı eski olduğu için yakmak istediğini ancak yangının bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

son durum ve inceleme:

Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı ve yangının kesin çıkış nedeni soruşturuluyor. Ekipler, benzer risklere karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti.

ZONGULDAK’IN KARADENİZ EREĞLİ İLÇESİNDE BİR EVİN ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGINA MÜDAHALE ETMEK İSTEYEN İTFAİYE EKİPLERİ, EVİN ÖNÜNDE BULUNAN KURT KÖPEĞİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞADI. KÖPEĞİN UZAKLAŞTIRILMASI BEKLENİRKEN YANGINA YAKLAŞIK 20 DAKİKA MÜDAHALE EDİLEMEDİ.