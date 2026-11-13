Bilecik'te Gölpazarı-Vezirhan yolunda iki otomobil çarpıştı

kaza yeri ve gerçekleşme

Bilecik'in Gölpazarı-Vezirhan karayolu Sakarya Köprüsü girişinde trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçe merkezinden Vezirhan istikametine seyir halinde olan sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 11 ACY 464 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 11 EA 158 plakalı otomobil ile çarpıştı.

maddi hasar ve can kaybı

Meydana gelen çarpışma sonucu araçlarda maddi hasar oluştu; şans eseri ölüm veya yaralanma olmadı. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgedeki güvenliği sağlamak için geniş çaplı önlem aldı.

sürücü bilgileri

Sürücülerin isimleri yetkililer tarafından henüz paylaşılmadı. Kaza ile ilgili diğer ayrıntılar jandarma raporları doğrultusunda netleşecek.

BİLECİK’TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI