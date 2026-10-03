Mecliste belirgin çoğunluk: Manisa TSO'da sarı listeler 22 komitede öne çıktı

Seçim sonuçları ve genel değerlendirme

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği Organ Seçimleri, Manisa Fuar Merkezi’nde tamamlandı. Yapılan oylamada Mehmet Yılmaz’ın desteklediği sarı listeler, 23 meslek komitesinden 22’sinde birinci çıkarak seçimlere damgasını vurdu. Yaklaşık 4 ay süren yoğun seçim çalışmalarının ardından ortaya çıkan 22-1’lik tablo, Yılmaz destekli kadrolara mecliste güçlü bir temsil imkânı sağladı.

Yılmaz’ın ilk değerlendirmesi:

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, sandıktan çıkan sonucun ekibe önemli bir sorumluluk yüklediğini belirtti. Yılmaz, sürecin polemiklerden uzak geçtiğini vurgulayarak, "Yaklaşık 4 aydır sahadaydık. Kimseyle didişmedik, tartışmaların içerisinde olmadık. İşimizi yaptık, üyelerimizi dinledik ve çalışmalarımızı anlattık. Günün sonunda son sözü üyelerimiz sandıkta söyledi. Ortaya çıkan irade her şeyin üzerindedir" dedi.

Yeni dönemde odaklanılacak başlıklar:

Yılmaz, yeni dönemde oda çalışmalarının merkezinde üyelerin sorunlarının yer alacağını aktardı. Öncelikler arasında üretim, finansmana erişim, nitelikli iş gücü, ihracat, yeni yatırımlar, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm gibi alanlar bulunuyor. Yılmaz, üyelerle kuracakları ilişkide aktif bir yaklaşım benimseyeceklerini ifade ederek, "Üyemizin gelmesini beklemeyeceğiz; biz üyemizin yanına gideceğiz. Fabrikada sanayicimizi, iş yerinde tüccarımızı dinleyeceğiz" şeklinde konuştu.

Yılmaz ayrıca, kentin gücünü artırmak için kamu kurumları, yerel yönetimler, OSB’ler ve üniversitelerle iş birliklerinin sürdürüleceğini belirtti ve Manisa TSO’nun 154 yıllık mirasına vurgu yaptı. Seçimlerin üyeler tarafından verilen güvenin göstergesi olduğunu söyleyerek, bu güvenin karşılığını daha çok çalışarak vereceklerini ifade etti: "Bu sonuç bizi elbette mutlu etti ancak aynı zamanda omuzlarımızdaki sorumluluğu artırdı. Hangi listeye oy vermiş olursa olsun bütün üyelerimiz bizim için eşittir. Biz büyük bir aileyiz."

İlerleyen süreç: yönetim kurulu oylamaları

Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin tamamlanmasıyla odadaki seçim sürecinin ilk aşaması geride kaldı. Gözler bu hafta içinde yapılacak oylamalara çevrildi; gerçekleştirilecek oylamalarla Manisa TSO’nun Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri belirlenecek. Yılmaz sonuçları değerlendirirken, yeni dönemde daha fazla sahada olacaklarını ve Manisa iş dünyısının çıkarları için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak sözlerini sonlandırdı: "Şimdi çalışma ve üretme zamanı. Yeni dönemin kazananı Manisa ve Manisa iş dünyası olsun."

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MANİSA TSO) MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ ORGAN SEÇİMLERİ TAMAMLANDI. MEVCUT YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET YILMAZ’IN DESTEKLEDİĞİ SARI LİSTELER, 23 MESLEK KOMİTESİNİN 22’SİNDE SANDIKTAN BİRİNCİ ÇIKARAK SEÇİMLERE DAMGASINI VURDU.