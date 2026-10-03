Lüks gemi Bodrum'da esnafın yüzünü güldürdü

Silver Nova Bodrum limanına yanaştı

Bodrum, kruvaziyer turizminin hareketli günlerinden birini yaşadı. Bahamalar bayraklı Silver Nova sabah saatlerinde limana gelerek ilçe merkezinde yoğunluk oluşturdu ve bölge ticaretine canlılık kattı.

Gemi ve yolcu bilgileri:

Pire Limanı'ndan hareket eden lüks kruvaziyer, sabah 07.00'de Bodrum'a ulaştı. Gemide toplam 351 turist ile 535 mürettebat bulunuyor; yolcuların ağırlığını İrlandalı turistler oluşturuyor. Silver Nova'nın uzunluğu 243 metre olarak kaydedildi.

İlçe merkezinde hareketlilik:

Kruvaziyerden inen turistler, Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik alanları gezerek kent merkezine dağıldı. Çarşı ve sokaklara yayılan ziyaretçiler, mağaza ve işletmelerden alışveriş yaparak esnafa sezonun son günlerinde nefes aldırdı. Gemi aynı gün 19.00'da Santorini Limanı'na doğru hareket edecek.

BODRUM, KRUVAZİYER TURİZMİYLE HAREKETLİ GÜNLERİNDEN BİRİNİ YAŞARKEN, BAHAMALAR BAYRAKLI 243 METRE UZUNLUĞUNDAKİ SİLVER NOVA İLÇEYE 351 TURİST GETİRDİ.