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Edirne’nin pazarına komşu hareketi: Bulgaristanlı alışverişçilerin gelişi esnafı canlandırdı

Son haftalarda Bulgaristan'dan gelen yoğun alışverişçi akını Edirne Balkan Pazarı'nı canlandırdı; esnaf giysi, gıda ve temizlik ürünlerinde satışlardan memnun.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Edirne’nin pazarına komşu hareketi: Bulgaristanlı alışverişçilerin gelişi esnafı canlandırdı

Edirne'de Balkan Pazarı hareketliliği:

Edirne'nin önemli alışveriş merkezlerinden Balkan Pazarı, son haftalarda hem yerli vatandaşların hem de Bulgaristan'dan gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle canlandı. Giyimden gıdaya, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok tezgâhın aktif olduğu pazarda, artan müşteri yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü.

Esnafın görüşü ve satışlardaki artış:

Uzun yıllardır pazarda tezgâh açan esnaflar, talebin yükselmesinden memnun. Pazar esnafı Yılmaz Kul, "Satışlarımız çok güzel. Bulgaristanlı komşularımız, arkadaşlarımız da yoğun bir şekilde pazarımıza geliyor. Alışverişlerini yapıp memnun ayrılıyorlar" dedi.

Halıcı esnafı Adil Keskin ise sektörde ailecek 20 yıldır hizmet verdiklerini belirterek pazarın potansiyelinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Diğer yandan pazarcı Mehmet Yıldırım, "Bulgar vatandaşları geldiği zaman iş oluyor. O da iyi kötü bir ekmek parası çıkarıyor. Deterjanından şampuanına, giyiminden kozmetiğine kadar ne bulurlarsa alıyorlar. Fiyatlar uygun olduğu için tercih ediyorlar; su bile uygun olduğu için mecburen buradan alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Alışveriş tercihleri ve kent ekonomisine etkisi:

Vatandaşlar da pazardaki hareketliliğin kent ekonomisine olumlu yansıdığını söylüyor. Pazar müşterilerinden Şenay Özeker, "Her şeyi bulabiliyoruz. Bedenler de fiyatlar da uygun. Bir Edirne vatandaşı olarak komşumuz Bulgaristan halkını da davet ediyoruz, gelmelerinden memnunuz" şeklinde konuştu.

Selami Akmeşe ise son iki üç haftadır pazarda çok güzel bir kalabalık olduğuna dikkat çekerek, "İşlerimiz çok şükür yerinde. Bulgaristan’dan gelen müşterilerimiz de yeniden artmaya başladı. Meyvesinden sebzesine, domatesinden suyuna kadar her ihtiyaçlarını Edirne’den karşılayıp götürüyorlar. Buranın suyunun ve ürünlerinin daha tatlı ve kaliteli olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki günlerde işlerin daha da iyi olacağına inanıyoruz" dedi.

Pazarı ailecek tercih eden Metehan Özer ve alışveriş yapan diğer vatandaşlar da ihtiyaçlarını pazar üzerinden kolaylıkla temin edebildiklerini belirtti. Esnaf, özellikle fiyat rekabeti ve ürün çeşitliliğinin Bulgar ziyaretçilerin tercih sebepleri arasında olduğunu vurguladı.

Genel kanı, düzenli gelen Bulgaristanlı ziyaretçilerin pazardaki canlılığı koruması halinde esnaf gelirlerinin istikrarlı şekilde artacağı yönünde. Esnaf, talebin sürmesi halinde üretici ve tedarik zincirindeki hareketlenmenin kent ekonomisine daha geniş yansımaları olacağını ifade etti.

EDİRNE&#039;DE BALKAN PAZARI, YERLİ VATANDAŞLARIN YANI SIRA BULGARİSTAN&#039;DAN GELEN TURİSTLERİN YOĞUN...

EDİRNE'DE BALKAN PAZARI, YERLİ VATANDAŞLARIN YANI SIRA BULGARİSTAN'DAN GELEN TURİSTLERİN YOĞUN ALIŞVERİŞİYLE HAREKETLİ GÜNLER YAŞARKEN, ESNAF ARTAN İLGİDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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