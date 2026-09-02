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Eylülde sofralarda hangi balıklar tercih edilmeli?

Av yasağının bitmesiyle eylülde palamut, lüfer, sardalya, istavrit gibi taze ve omega-3 zengini balıklar sofraları süslüyor; pişirme sağlığı önemli.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:07

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eylülde sofralarda hangi balıklar tercih edilmeli?

Eylülde tercih edilebilecek balıklar:

Balık avlama sezonunun başlamasıyla eylül ayında sofralarda çeşitlilik artıyor. Uzmanlar, balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor; aynı zamanda pişirme yönteminin sağlık açısından önemi vurgulanıyor. Denizlerdeki hareketlilikle tezgâhlarda daha fazla tür görmek mümkün hale geliyor.

öne çıkan türler:

Eylülde özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor. Bu türlerin tazeliği ve uygun saklama koşulları lezzet ve besin değerini koruyor.

pişirme ve tüketim önerileri:

Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli. Özellikle sardalya ve istavrit omega-3 açısından zengin olduğundan eylülde bolca tüketilmeleri tavsiye ediliyor. Hamsi normalde ekim ayında avlanmaya başlasa da Marmara Denizi’nde sezon daha erken başlayabilir. Türkiye’de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanıyor; yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.

BALIK AVLAMA SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE EYLÜL AYINDA SOFRALARDA YER ALABİLECEK BALIK TÜRLERİ...

BALIK AVLAMA SEZONUNUN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE EYLÜL AYINDA SOFRALARDA YER ALABİLECEK BALIK TÜRLERİ DE ÇEŞİTLENİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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