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Eynesil tünelinde sürüklenen araç: 3 yaralı

Eynesil Tüneli'nde hafif ticari araç ile kamyonun çarpışması sonucu araç sürüklendi ve duvara çarptı; üç yaralı hastanelere sevk edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 17:21

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eynesil tünelinde sürüklenen araç: 3 yaralı

Eynesil tünelinde trafik kazası

Giresun'un Eynesil ilçesi Boztepe Mahallesi sınırlarındaki Eynesil Tüneli'nde, Trabzon'dan Giresun istikametine seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazası kaydedildi. Olayda 28 ADG 146 plakalı hafif ticari araç ile 61 AIB 082 plakalı kamyon çarpıştı.

Kaza ayrıntıları:

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç kontrolden çıkarak yan yattı, tünel içinde sürüklendi ve tünel duvarına çarparak durdu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Müdahale ve ulaşım:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale etti. Yaralılar ambulanslarla Görele ve Eynesil Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan kamyonun, Eynesil Boztepe Limanı'ndan kum alıp Vakfıkebir'e gitmek üzere yola çıktığı ve kamyon sürücüsünün herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı bildirildi.

Kaza nedeniyle tünelde trafik yaklaşık yarım saat boyunca kapatıldı. Eynesil İtfaiyesi ekiplerinin tünel içerisindeki temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol tek şeritten yeniden ulaşıma açıldı.

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNDE BULUNAN TÜNELDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU...

GİRESUN’UN EYNESİL İLÇESİNDE BULUNAN TÜNELDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAMYONUN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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