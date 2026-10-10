Bayramlar mevkisinde çıkan ot yangını hızla kontrol altına alındı

Olay ve müdahale:
Bolu'nun Dörtdivan ilçesine bağlı Bayramlar Mahallesi Pompalar mevkisinde saat 15.50 sıralarında boş arazide ot yangını başladı. Alevleri ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi.
Müdahale süreci:
Sevk edilen ekiplerin koordineli çalışmasıyla yangına hızla müdahale edildi ve alevler kısa sürede büyümeden kontrol altına alınıp söndürüldü. Müdahale çalışmaları sırasında yangının çevreye yayılmasının önlendiği bildirildi.
İnceleme başlatıldı:
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı; yetkililer olay yerinde yapılacak teknik inceleme ile nedenin belirleneceğini açıkladı.
BOLU’NUN DÖRTDİVAN İLÇESİNDE BOŞ ARAZİDE ÇIKAN OT YANGINI, İTFAİYE VE ORMAN İŞLETME EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.
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