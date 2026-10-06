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Eyüpsultan belediyesinde 13 tutuklama; başkan Özmen de aralarında

Ankara'daki soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı; 4 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eyüpsultan belediyesinde 13 tutuklama; başkan Özmen de aralarında

tutuklamaların kapsamı:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Eyüpsultan Belediyesi ile bağlantılı olmak üzere toplam 17 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik sorguları sonucunda Mithat Bülent Özmen ile birlikte 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi; 4 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Adli kontrolle serbest bırakılanlar arasında Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören bulunuyor. Hakimlik, bu dört isim hakkında savcılık tarafından yapılan tutuklama taleplerini ayrı ayrı reddetti ve bunlara yurt dışına çıkış yasağı uyguladı.

şüphelilere yöneltilen suçlamalar:

Hakimliğin kararına göre Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen hakkında 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak', 'rüşvet almak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi. Diğer 12 tutuklu şüpheli hakkında ise esasen 'kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak' suçundan şüpheler ifade edildi.

Tutuklananlar listesinde belirtilen isimler arasında Abdullah Erbin, Ayşe Kübra Emrehan, Aziz Pektanır, Hüdanur Yıldız, İbrahim Özdoğan, Mahmut Kırdemir, Mücahit Özdoğan, Özlem Kılıç, Serhan Urhan, Şeref Gedik, Tayfun Kurumahmut ve Yunus Emre Bulut yer alıyor.

tutuklama gerekçeleri ve deliller:

Kararda, şüphelilerin kolluk, savcılık ve hakimlikte verdikleri ifadelerin yanı sıra, dosyada yer alan beyan, tutanak ve kayıtların tutuklama kararını destekleyen delil durumu oluşturduğu vurgulandı. Delil olarak özellikle Hasan Alas ve Erol Bulut'un beyanları, Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin inceleme ve tutanaklar, HTS kayıtları ile kolluk tutanakları gösterildi.

Hakimlik, soruşturmanın içeriği ve mevcut delil durumunu dikkate alarak adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yeterli olmayacağı kanaatine varmış ve şüphelilerin ayrı ayrı tutuklanmasına karar vermiştir. Ayrıca soruşturmanın gizlilik esasına göre yürütüldüğü kaydedildi.

Dosyada incelenen ihalelere ilişkin belgeler de kararın gerekçeleri arasında sayıldı; hakimlik, soruşturma kapsamında değerlendirilen 7 ihalenin ayrı ayrı tetkik edildiğini bildirdi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk grup 28 şüphelinin savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, 17 kişinin tutuklama talebiyle sevk edildiği; 11 kişinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı daha önce açıklanmıştı. Bu süreçte şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında 'suç örgütüne üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme' ve 'ihaleye fesat karıştırma' yer alıyordu.

Soruşturmanın seyri ve tutuklama kararlarının ayrıntıları, yetkili makamların ve mahkeme işlemlerinin ilerlemesine bağlı olarak netleşmeye devam edecek.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen&#039;in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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