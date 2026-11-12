Tali yoldan çıkan kamyona çarpan otomobilde iki kişi hayatını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Kaza, Aksaray-Konya karayolu üzerinde, 23. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Aksaray yönüne seyreden 68 AGN 074 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan ve boru yüklü olan 48 ND 181 plakalı kamyona çarptı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Çarpışma sonrası otomobil karşı şeride geçerek şarampole takla attı. Araç adeta hurdaya dönerken, kaza yerini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerindeki ilk incelemelerde araçtaki iki kişinin ağır hasarlı araçta bulunduğu ve yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde otomobilde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

AKSARAY’DA OTOMOBİLİN KAMYONA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ.