Sergen Yalçın'la yeni sınav: milliler Belçika karşısında İzmir'de

Sergen Yalçın'la ilk maçın özeti:

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’un 5. maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika ile karşı karşıya geldi. Grupta dört mağlubiyetle son sırada bulunan milliler, karşılaşmaya Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Sergen Yalçın yönetiminde çıktı. Belçika ise 6 puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

kadro ve teknik tercihler:

Teknik Direktör Sergen Yalçın, mücadeleye Uğurcan Çakır, Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Enes Ünal on biriyle başladı. Savunmada, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı'nın yokluğunda Merih Demiral sola çekildi ve sağ bekte Oğuz Aydın görev aldı. Yedeklerde Ersin Destanoğlu, Berke Özer, Zeki Çelik, Emirhan Topçu, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Eren Elmalı, Ahmetcan Kaplan, Deniz Gül ve Mustafa Eskihellaç yer aldı.

Enes Ünal'ın dönüşü:

Forvet hattında yer alan Enes Ünal, bu karşılaşmayla birlikte A Milli Takım formasını 726 gün aradan sonra terletti. 29 yaşındaki oyuncu, millilerle son olarak 16 Kasım 2024'te Galler'e karşı oynanan UEFA Uluslar B Ligi müsabakasında görev almıştı. Enes, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 15 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.

Belçika kadrosu ve eksikler:

Konuk ekip Belçika sahaya Senne Lammens, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Diego Moreira, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku ve Charles De Ketelaere on biriyle çıktı. Beşiktaş forması giyen Leandro Trossard karşılaşmaya yedek başladı; Fenerbahçeli Romelu Lukaku ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

gürsel aksel stadyumu ve tribün atmosferi:

Gürsel Aksel Stadyumu, A Milli Takım için bu maçla birlikte üçüncü milli mücadeleye ev sahipliği yaptı. Milliler, statta daha önce UEFA Uluslar Ligi'nde 14 Haziran 2022'de Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 yenmişti. İzmirli taraftarlar ellerindeki Türk bayraklarıyla tribünleri kırmızı-beyaza boyayarak takıma destek verdi ve maç boyunca tezahüratlarla oyunculara moral sağladı.

Karşılaşma öncesinde, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için stadyumda saygı duruşunda bulunuldu; futbolcular, teknik heyet ve tribündeki futbolseverler bu anma sırasında hazır bulundu. Ayrıca maçta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak protokol bölümünden maçı takip ederek milli takıma destek verdi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN