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ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

ADÜ Hastanesi Hematoloji Servisi'nde bağışıklığı zayıf hastalar için hasta odaları, ortak alanlar ve tıbbi ekipmanlarda kapsamlı dezenfeksiyon yapıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Serkan Varol

ADÜ hematoloji servisinde kapsamlı hijyen dönüşümü

ADÜ Hastanesi hematoloji servisinde hijyen çalışması

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Servisi, hasta güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı bir temizlik ve dezenfeksiyon sürecinden geçirildi. Uygulama, bağışıklık sistemi hassas olan hastaların daha güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alması hedefiyle planlandı ve hayata geçirildi.

çalışmanın kapsamı:

Çalışma kapsamında hasta odaları, ortak kullanım alanları ve tıbbi ekipmanlar titizlikle temizlenip dezenfekte edildi. Servisin genel hijyen standartları, mevcut düzenlemelere uygun şekilde yeniden ele alınarak kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi.

personel ve öncelikler:

Hastane yönetimi, sınırlı personel imkanlarına rağmen uygulamaların hasta sağlığı ve güvenliği önceliğiyle sürdürüldüğünü bildirdi. Hematoloji hastalarının enfeksiyonlara karşı daha hassas olması nedeniyle servis ortamında hijyen uygulamalarının önemi vurgulandı.

Yapılan çalışmalarla birlikte servis içinde hastaların daha hijyenik, konforlu ve güvenli bir ortamda sağlık hizmeti almasının amaçlandığı kaydedildi.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMATOLOJİ SERVİSİ, HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI...

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMATOLOJİ SERVİSİ, HASTA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA KAPSAMLI HİJYEN VE DEZENFEKSİYON SÜRECİNDEN GEÇİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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