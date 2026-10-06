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Eyyübiye'de jandarma operasyonu: 14 bin 410 Captagon ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa Eyyübiye'de düzenlenen aramada, jandarma ekipleri A.B.'nin ikametinde 14 bin 410 Captagon hap ve 20 gram metamfetamin ele geçirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eyyübiye'de jandarma operasyonu: 14 bin 410 Captagon ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi

Eyyübiye'de jandarma operasyonu: 14 bin 410 Captagon ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada toplam 14 bin 410 Captagon hap ile 20 gram metamfetamin ele geçirildi.

operasyon detayları:

Operasyon, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen A.B. adlı şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramayla başladı. Aramada bulunan maddeler muhafaza altına alınırken, olay yerinde yapılan ilk incelemeler tamamlandı.

şüphelinin durumu:

Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor; jandarma ekipleri ele geçirilen maddelerle ilgili soruşturmayı derinleştiriyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 BİN 410 CAPTAGON HAP İLE 20 GRAM...

ŞANLIURFA'NIN EYYÜBİYE İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 14 BİN 410 CAPTAGON HAP İLE 20 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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