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Faili meçhul dosya 12 yıl sonra yeniden gündeme geldi: iki şüpheli tutuklandı

Kilis'te 15 Temmuz 2014'te sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson dosyası yeniden incelendi; 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Faili meçhul dosya 12 yıl sonra yeniden gündeme geldi: iki şüpheli tutuklandı

Kilis dosyasında yeniden soruşturma:

2014 yılında Kilis Acar köyünde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson olayına ilişkin daha önce verilen takipsizlik kararı, yeniden yürütülen incelemeler sonucunda kaldırıldı. Dosyanın yeniden açılmasıyla birlikte jandarma birimleri soruşturmayı derinleştirdi.

yürütülen incelemeler:

Soruşturmayı yürüten birimler arasında Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ile Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı yer aldı. Çalışma kapsamında yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri değerlendirildi; bu değerlendirmeler neticesinde daha önce verilen takipsizlik kararı iptal edildi ve soruşturma yeniden başlatıldı.

gözaltı ve adli süreç:

Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler C.İ., R.U. ve D.U. Kilis Adliyesine sevk edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya açıklamasında, "Kilis Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson’un dosyasında yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini paylaştı.

Mahkeme sürecinde şüphelilerden C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.U. ve D.U. hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

KİLİS’TE 12 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DOSYASINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2’Sİ TUTUKLANDI

KİLİS’TE 12 YIL ÖNCEKİ CİNAYET DOSYASINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2’Sİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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