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Tavas'ın yanık koyun yoğurdu kitaplaşarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Tavas'ın yanık koyun yoğurdu, Muhammet Kahraman ve Mustafa Boz'un hazırladığı kitapla gelecek kuşaklara aktarılmak üzere festivalde tanıtıldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:32

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Tavas'ın yanık koyun yoğurdu kitaplaşarak gelecek kuşaklara taşınıyor

Yerel lezzet kitapla kayıt altına alındı

Denizli'nin Tavas ilçesine özgü gastronomik değerlerden biri olan Tavas Yanık Koyun Yoğurdu, emekli öğretmen Muhammet Kahraman ile veteriner teknisyeni Mustafa Boz tarafından derlenen bir kitapla belge altına alındı. Meşhur Tavas Yanık Koyun Yoğurdu adlı eser, 8. Uluslararası Tavas Zeybek, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında okuyucularla buluştu.

Kitabın içeriği ve hazırlık süreci:

Söyleşide yazarlar, kitabın hazırlanma aşamasını, yöresel üretim biçimini ve yoğurdun tarihsel arka planını anlattı. Katılımcılar, geleneksel yapım yöntemleri, kullanılan malzemeler ve üretimin kültürel bağlamı hakkında ayrıntılı bilgiler edindi. Ayrıca çalışmada, ürünün yöredeki sosyo-kültürel rolü ve coğrafi işaret süreci ele alındı.

Festivalde tanıtım ve dağıtım:

Festival kapsamındaki Tavas Yanık Koyun Yoğurdu ve Tavas Kavunu Yarışması sonrasında düzenlenen söyleşinin ardından yazarların katıldığı bir imza günü yapıldı. Etkinlikte kitap, vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı ve katılımcılar eserlerini yazarlarına imzalatma fırsatı buldu.

Programda ayrıca Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık tarafından, ilçenin kültürel ve gastronomik mirasının kayıt altına alınması ve tanıtılmasına sağladıkları katkılardan dolayı Muhammet Kahraman ile Mustafa Boz'a plaket takdim edildi. Belediye yetkilileri ve yerel katılımcılar, böyle çalışmaların yerel belleğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemine vurgu yaptı.

Kitaplaştırma girişimi, Tavas'ın yöresel tatlarını bilimsel ve kültürel bir çerçevede belgeleme çabalarının somut bir örneği olarak kayda geçti. Yöre halkı ve uzmanlar arasında yürütülen bu tür çalışmalar, yerel mutfak mirasının sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.

TAVAS’IN YÖRESEL GASTRONOMİ DEĞERLERİNDEN TAVAS YANIK KOYUN YOĞURDU, EMEKLİ ÖĞRETMEN MUHAMMET...

TAVAS’IN YÖRESEL GASTRONOMİ DEĞERLERİNDEN TAVAS YANIK KOYUN YOĞURDU, EMEKLİ ÖĞRETMEN MUHAMMET KAHRAMAN VE VETERİNER TEKNİSYENİ MUSTAFA BOZ TARAFINDAN HAZIRLANAN KİTAPLA KAYIT ALTINA ALINDI. "MEŞHUR TAVAS YANIK KOYUN YOĞURDU" ADLI ESER, 8. ULUSLARARASI TAVAS ZEYBEK, KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜNDE OKUYUCULARLA BULUŞTU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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