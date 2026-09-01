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Teknecilerden liman talebi: Kahta'da güvenli bağlanma öncelik istiyor

Atatürk Barajı'ndaki denetimin ardından Kahta'daki tekneciler, evrak işlemlerini tamamlayacaklarını söyleyip önce güvenli ve düzenli bir liman istedi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Teknecilerden liman talebi: Kahta'da güvenli bağlanma öncelik istiyor

Denetimler ve uyarılar:

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı sahilinde gerçekleştirilen zabıta denetimlerinde, kayıt ve resmi evrakı eksik olan tekneler hakkında uyarılar yapıldı. Zabıta ekipleri, eksik evrak ve kayıt işlemlerinin belirlenen süre içinde tamamlanmasının istendiğini, şartları yerine getirmeyen tekneler hakkında yasal işlem başlatılacağı ve cezai yaptırım uygulanacağı bilgisini paylaştı.

Teknecilerin ortak talebi:

Denetimlerin ardından açıklama yapan tekne sahipleri ve balıkçılar, denetimlere karşı olmadıklarını belirterek asıl sorunun ilçede teknelerin güvenle bağlanabileceği düzenli bir liman alanının bulunmaması olduğunu vurguladı. Birlikte söz konusu alanın olmamasının, hem teknelerin güvenliğini hem de baraj kıyısının turizm ve balıkçılık potansiyelinin etkin kullanımını engellediği ifade edildi.

Taleplerin önceliklendirilmesi:

Tekneciler, söz konusu talebin uygulanması halinde evrak ve kayıt eksiklikleriyle ilgili işlemlere daha sağlıklı şekilde yön verilebileceğini belirtti. İfadelerinde, "Denetim yapılmasına karşı değiliz. Ancak teknelerin bağlanabileceği bir liman yok. Önce tekneler için uygun ve güvenli bir liman alanı oluşturulmalı, ardından evrakı ve kaydı bulunmayan tekneler hakkında gerekli işlemler yapılmalı. Gerekirse şartları taşımayan tekneler baraj alanından kaldırılarak çekilsin" buyrukları yer aldı.

Tekneciler, baraj sahilinde balıkçı, tur ve sürat teknelerinin barınabileceği bir liman projesinin hayata geçirilmesi için yetkililerden çalışma başlatılmasını talep ediyor. Öncelikle fiziki altyapı sağlanmadan yalnızca cezai yaptırım uygulanmasının çözüm getirmeyeceği ortak görüş olarak öne çıktı.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ATATÜRK BARAJI SAHİLİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNE SAHİPLERİ VE...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE ATATÜRK BARAJI SAHİLİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEKNE SAHİPLERİ VE BALIKÇILAR, ZABITA EKİPLERİNİN DENETİM VE UYARILARININ ARDINDAN TEKNELERİN GÜVENLİ ŞEKİLDE BAĞLANABİLECEĞİ BİR LİMAN YAPILMASINI İSTEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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