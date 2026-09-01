Araban kırsalında eski asfalt kazınıyor, konfor ve güvenlik artırılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kırsal mahalle yollarındaki bozulmaların giderilmesi için Araban ilçesinde yenileme çalışmaları başlattı. Çalışmalar, özellikle yoğun kış mevsiminin etkisiyle zarar gören yolları hedef alıyor.

çalışmanın kapsamı:

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban ilçesine bağlı Sarıkaya, Yaylacık ve Gökçepayam kırsal mahalleleri arasındaki eski asfalt yolda kazıma ve yenileme işlemleri yapıyor. Ardından uygulanan sathi kaplama ile yol yüzeyleri yenilenerek ulaşım konforu ve yol güvenliği artırılmaya çalışılıyor.

hedef ve uygulama:

Projenin temel hedefi, kırsal mahallelerin ilçe merkezine bağlantısını kolaylaştırmak ve sürücüler ile yayaların güvenliğini sağlamak. Ekipler, mevcut asfaltın uygun şekilde kazınmasının ardından sathi kaplama uygulamalarına devam ediyor.

vatandaşların tepkisi:

Bölgede yaşayan vatandaşlar ve sürücüler yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını bildirdi. Çalışmalar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkililerine ve personellere teşekkür ettiler.

Yetkililer, program dahilinde diğer kırsal mahallelerde de benzer yenileme çalışmalarının planlandığını belirterek çalışmaların aksatılmadan sürdürüleceğini ifade etti.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YOĞUN KIŞ MEVSİMİ ŞARTLARINDA ETKİLENEREK BOZULAN ARABAN İLÇESİNDEKİ KIRSAL MAHALLERİN BOZULAN ASFALT KAPLAMA YOLLARIN YAPIM ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI.