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Çelikhan'da 15 dakikalık dolu tütün üretiminde büyük zarara yol açtı

30 Ağustos'ta Çelikhan'da 15 dakika süren dolu, tütün ekili alanlarda ciddi hasara yol açtı; üreticiler zarar tespiti ve destek bekliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çelikhan'da 15 dakikalık dolu tütün üretiminde büyük zarara yol açtı

Çelikhan'da dolu sonrası tütün tarlalarında hasar tespiti:

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, 30 Ağustos 2026 tarihinde Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışının bölgedeki tütün üretimini ciddi şekilde etkilediğini bildirdi. Özkan, dolunun yaklaşık 15 dakika sürdüğünü ve tütün ekili alanlarda önemli ölçüde hasar oluştuğunu söyledi.

Başkan Özkan yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 15 dakika süren yoğun dolu yağışı, tütün ekili alanlarda önemli ölçüde hasara neden olurken, üreticiler büyük mağduriyet yaşadı" ifadelerini kullandı.

Yerinde inceleme ve yetkililerin değerlendirmesi:

Özkan, hasarın boyutunu belirlemek üzere bölgeyi AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, Çelikhan Kaymakamı Özgür Pelvan ve Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya ile birlikte gezdiklerini aktardı. İnceleme sırasında tarlarda üreticilerden bilgi alındığı ve ilk tespitlerin dolu yağışının tütünlerde önemli oranda zarara yol açtığı yönünde olduğu belirtildi.

Yapılan saha çalışmasının ardından, zarar gören üreticilerin durumunun resmi kurumlar tarafından değerlendirilmesinin beklendiği vurgulandı.

Üreticilerin beklentileri ve takip süreci:

Özkan, Çelikhan'ın ekonomik açıdan önem taşıyan ürünlerinden biri olan tütün üretiminin doğal afetten en az zarar görmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Üreticiler, hasar tespitlerinin hızlı tamamlanması ve ilgili kurumların vereceği desteği bekliyor.

Yetkililerin saha raporlarına göre yapılacak değerlendirme ve destek planları, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesinde belirleyici olacak. Bölgedeki tarımsal üretimin korunması için takip ve koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi.

ADIYAMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI YAŞAR ÖZKAN, ÇELİKHAN’DA YAŞANILAN DOLU FELAKETİNDE TÜTÜN...

ADIYAMAN ZİRAAT ODASI BAŞKANI YAŞAR ÖZKAN, ÇELİKHAN’DA YAŞANILAN DOLU FELAKETİNDE TÜTÜN ÜRETİCİLERİNİN MAĞDURİYET YAŞADIĞINI DİLE GETİREREK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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