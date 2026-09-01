Bir durak bir mutluluk Darıca'da çocuklara mahalle etkinlikleriyle neşe

Etkinlik mahallede buluşma sağladı:

Darıca'da yaz dönemi boyunca her hafta farklı bir mahallede düzenlenen Bir Durak Bir Mutluluk etkinlikleri, Abdi İpekçi Mahallesi'nde devam etti. Organizasyon, Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanarak Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda çocuklar ve aileleri bir araya getirdi.

Çocuklara yönelik etkinlikler:

Yaz akşamlarında gerçekleştirilen programın amacı, çocukların sosyal gelişimini desteklemek ve ailelerin birlikte vakit geçirmesine olanak tanımaktır. Etkinlik kapsamında çocuklar için çeşitli oyunlar ve aktiviteler düzenlendi; katılımcılar parkta bir araya gelerek etkinliklerden faydalandı.

Başkan bıyık'ın değerlendirmesi:

Etkinliğe katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin mahallelerdeki çocukları sosyal etkinliklerle buluşturmayı hedeflediğini vurguladı. Bıyık, "Darıca’nın her mahallesinde çocuklarımızla ve ailelerimizle bir araya gelmek için çalışıyoruz. 'Bir Durak Bir Mutluluk' projemizle etkinlikleri mahalle mahalle çocuklarımızın ayağına götürüyoruz. Her mahallede çocuklarımız ve ailelerimizle bir arada olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, Darıca genelinde devam eden sosyal etkinlikler takviminin bir parçası olarak farklı mahallelerde sürdürülmeye devam edecek.

DARICA'DA BELEDİYE TARAFINDAN YAZ DÖNEMİ BOYUNCA HER HAFTA FARKLI BİR MAHALLEDE DÜZENLENEN "BİR DURAK BİR MUTLULUK" ETKİNLİKLERİNİN SONUNCUSU ABDİ İPEKÇİ MAHALLESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.