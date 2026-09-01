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Öyküyle gerçekliğin Sarıgöl buluşması

Sarıgöl'de düzenlenen 'Öykü ve Gerçeklik' söyleşisinde yazar Vildan Efe ve eğitimci-yazar Sebahat Ergin Kaplan, öykülerin toplumla kurduğu bağı tartıştı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Öyküyle gerçekliğin Sarıgöl buluşması

Etkinlik alanı ve katılımcılar:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöllüler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen söyleşi, Sarıgöl Mimar Sinan Parkı'nda açık havada gerçekleştirildi. Programda yazar Vildan Efe ile eğitimci-yazar Sebahat Ergin Kaplan bir araya geldi.

Öykü ve gerçeklik ilişkisi:

Konuşmacılar, öykünün bireysel deneyimler ve toplumsal gerçeklik arasındaki rolünü tartıştı. Katılımcılarla yapılan sohbetlerde, öykü türünün gerçeklikten aldığı malzemeyi nasıl kurgusal düzene dönüştürdüğü, anlatının empati ve tanıklık işlevleri üzerinde duruldu.

Söyleşi sırasında katılımcıların yönelttiği sorularla yazarlık deneyimleri ve öykü yazım süreçlerine değinildi; panel, örnek metinler ve kişisel anekdotlarla zenginleşti.

Katılımcıların değerlendirmesi ve kapanış:

Programı izleyenler, açık havada yapılan söyleşinin edebiyat ve kültür buluşması açısından anlamlı olduğunu ifade etti. Etkinlik, katılımcıların yazarlarla sohbet etmesi ve hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Organizatörlerin hedefi, benzer etkinliklerle yerel okur kitlesini genişletmek ve edebiyatı gündelik yaşam içinde erişilebilir kılmaktır.

MANİSA&#039;NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, SARIGÖLLÜLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN &quot;ÖYKÜ...

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, SARIGÖLLÜLER KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÖYKÜ VE GERÇEKLİK" KONULU EDEBİYAT SÖYLEŞİSİNDE YAZAR VİLDAN EFE İLE EĞİTİMCİ-YAZAR SEBAHAT ERGİN KAPLAN, EDEBİYATSEVERLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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