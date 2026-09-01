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Tokat'ta ürolojide yeni dönem: HoLEP ile daha az kanama ve kısa yatış süresi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, HoLEP lazer cihazıyla iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kapalı cerrahi ve hızlı iyileşme imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tokat'ta ürolojide yeni dönem: HoLEP ile daha az kanama ve kısa yatış süresi

TOGÜ Hastanesi'ne HoLEP teknolojisi kazandırıldı:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi, ürolojik cerrahide yeni bir dönemi başlatan HoLEP (Holmium lazer ile prostat enükleasyonu) cihazını hizmete aldı. Hastanede sunulan bu ileri teknoloji sayesinde iyi huylu prostat büyümesi (BPH) tanısı konulan hastalar, kapalı cerrahi yöntemlerle tedavi olabilecek.

HoLEP yöntemi ve çalışma prensibi:

Prof. Dr. Fatih Fırat yöntem hakkında, Holmium lazer enerjisinin prostat dokusunu hedef alarak büyümüş kısmın kapalı yolla çıkarılmasını sağladığını aktarıyor. Büyüyen prostat dokusu, adeta bir meyvenin kabuğundan ayrılması gibi lazerle sıyrılarak idrar torbasına itiliyor; ardından özel sistemlerle parçalanıp vücut dışına alınıyor. Bu yaklaşım operasyon sırasında ve sonrasında kanama riskini azaltırken, hastanede kalış sürelerini belirgin şekilde kısaltıyor ve günlük yaşama dönüşü hızlandırıyor.

Hastalara ve bölge sağlık sistemine katkıları:

HoLEP teknolojisinin özellikle prostat hacmi ileri düzeyde olan hastalar için önemli bir alternatif oluşturması hedefleniyor. Üniversite hastanesine yapılan bu yatırım sayesinde hastalar, ileri tedavi imkânlarına kendi şehirlerinde ulaşabilecek; başka merkezlere gitme gereksinimi azalacak. HoLEP ile uygulanan kapalı cerrahi, ameliyat sonrası iyileşmeyi hızlandırma ve komplikasyonları azaltma potansiyeli taşıyor.

Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitenin sağlık hizmetleri altyapısını çağın şartlarına uygun şekilde güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. Rektör Yılmaz, hastanenin Tokat ve çevre illere hizmet sunan önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, altyapı ve donanım yatırımlarının devam edeceğini ifade etti. HoLEP cihazının bölge için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, sağlık hizmetlerinin niteliğini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik teknoloji yatırımlarını sürdürerek, bölge halkına güncel tedavi yöntemlerini ulaştırmayı amaçlıyor. Yeni nesil HoLEP lazer cihazının devreye alınması, ürolojik cerrahide modern ve hasta dostu seçeneklerin yerel düzeyde genişlemesine katkı sağlayacak.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HİZMETE SUNULAN HOLEP LAZER TEKNOLOJİSİYLE, İYİ...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NDE HİZMETE SUNULAN HOLEP LAZER TEKNOLOJİSİYLE, İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ BULUNAN HASTALAR KAPALI CERRAHİ YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLEBİLECEK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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