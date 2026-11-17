Hafta sonları cirit şöleni

Sivas'ta Osmanlı'dan günümüze ulaşan geleneksel cirit sporu, bir atlı spor kulübünün çabasıyla hafta sonları halka açılıyor. Kulüp sporcuları misafirleri ağırlıyor, birlikte cirit oynanıyor ve ziyaretçilere atlarla ilgili temel bilgiler veriliyor. Etkinlikler hem izleyici ilgisini çekiyor hem de dron ile havadan görüntülenerek sporun dinamizmi gösteriliyor.

Kulübün amaçları ve eğitim yaklaşımı:

Temel Binicilik Eğitmeni Ahmet Yılmaz, kulübün kuruluş amacını şöyle özetliyor: "Kulübü açma amacımız Sivas’ta at biniciliğini bir ileri seviyeye taşımak ve çocuklara at sevgisini aşılamak için açtığımız bir kulüp." Yılmaz, ciritin Sivas'ta geliştirilmesi için idmanlar yaptıklarını ve geleneği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini vurguluyor. Atların uysal olduğu, iki yaşındaki bir çocuğun bile güvenle gezdirilebileceği belirtiliyor.

Toplumla buluşma ve gençlere yönlendirme:

Kadir Kaygıner etkinliklerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırabileceğini söylüyor: "Biz ata sporumuz cirit sporuna çok meraklıyız. Çok kötü bir zamandan geçiyoruz. Maalesef gençlerimizi şu an kötü alışkanlıklara sahipler. Gençlerimizi cirit gibi sporlarımıza yönlendirmemiz gerektiğine inanıyorum." Kaygıner, gençlik yıllarında amatör olarak oynadıkları sporu şimdi çocuklarına aktardıklarını ve gelen misafirlerin etkinlikten keyif aldığını ifade ediyor.

Ziyarete gelen aileler, çocuklarının ata yakınlık kazanmasından memnun; küçük ziyaretçiler atlarla ilk tanışmalarını kulüpte yaşıyor. Kulübün düzenli hafta sonu etkinlikleri sayesinde cirite ilginin her geçen hafta arttığı, sporun hem gösteri hem de eğitim boyutuyla korunup yaygınlaştırılmaya çalışıldığı aktarılıyor.

Gençlerden Arden Yıldız ise ciriti sevdiğini ve büyüdüğünde bu ata sporunu devam ettirmek istediğini söylüyor: "Cirit sporu Osmanlı zamanından gelen sopaların atıldığı bir oyun. Bende cirit sporunu çok seviyorum ve oynamak istiyorum. Bende ata sporumuzu büyüdüğüm zaman oynamak ve devam ettirmek istiyorum."

Kulüp, Sivas'ta at biniciliğini geliştirmeyi amaçlarken, halka açık etkinliklerle geleneksel sporu yeniden canlandırmayı ve yeni nesillere aktarmayı hedefliyor.

SİVAS’TA GELENEKSEL CİRİT SPORUNU DEVAM ETTİREN ATLI SPOR KULÜBÜ SPORCULARI, HER HAFTA SONU VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK CİRİT OYNUYOR.