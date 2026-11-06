Fatih'te alkol etkisinde çıkan tartışma ölümle sonuçlandı

Olayın gelişimi:

5 Kasım tarihinde Fatih Aksaray Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen olayda, ihbar üzerine adrese gelen polis ekipleri bir kadını yaralı halde yerde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 1 kadın hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, olayın şüphelisi olduğu belirlenen V.S. (32) yakalandı. Olayda kullanıldığı belirtilen bıçak muhafaza altına alındı.

İfadelere ilişkin bulgular ve adli süreç:

Polis incelemesinde, şüpheli ile hayatını kaybeden kadın arasında daha önce tartışma yaşandığı, olay günü ise alkolün etkisiyle tartışmanın yeniden başladığı ve bu sırada saldırının gerçekleştiği tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.S., 6 Kasım 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Öldürme' suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

V.S. (32) İSİMLİ KADIN ŞÜPHELİ YAKALANDI.