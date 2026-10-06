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Fatih'te yalnız yaşayan yaşlılara evde kapsamlı bakım ve temizlik desteği

Fatih Belediyesi 2026'da yaklaşık 1.400 yaşlıya evde temizlik ve 250 kişiye kişisel bakım hizmeti sundu; ihtiyaçlar ilgili birimlere yönlendiriliyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Fatih'te yalnız yaşayan yaşlılara evde kapsamlı bakım ve temizlik desteği

Fatih'te evde destek hizmetleri

Fatih Belediyesi, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yaşlılara yönelik evde temizlik ve kişisel bakım hizmetlerini Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki Yaşlı Hizmetleri Birimi aracılığıyla sürdürüyor. Ekipler, ihtiyaç tespiti yapılan vatandaşları düzenli olarak evlerinde ziyaret ederek yaşam alanlarının temizliğinden kişisel bakıma kadar farklı alanlarda destek sağlıyor.

2026 yılında yaklaşık bin hanede bin 400 yaşlı vatandaşa ulaşıldı. Bu dönemde ekipler yaklaşık bin haneye evde temizlik, 250 kişiye ise kişisel bakım hizmeti verdi.

hizmetin kapsamı:

Program, özellikle yalnız yaşayan, hareket kabiliyeti sınırlı veya günlük işlerini yapmakta zorlanan yaşlıları hedefliyor. Ziyaretlerde yapılan değerlendirmeler yalnızca temizlik ve bakım ile sınırlı kalmıyor; tespit edilen diğer sosyal ihtiyaçlar belediyenin ilgili birimlerine yönlendirilerek kapsamlı destek sağlanıyor.

başkanın mesajı:

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, hizmetlerin sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Büyüklerimizin kendi evlerinde, alıştıkları çevrede huzurla yaşamalarını önemsiyoruz. Temizlikten kişisel bakıma kadar ihtiyaç duydukları alanlarda yanlarında oluyoruz. En önemlisi de yalnız olmadıklarını, ihtiyaç duyduklarında kapılarını çalacak birilerinin bulunduğunu bilmelerini istiyoruz."

Turan, yaşlılara yönelik sosyal hizmetleri ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

FATİH BELEDİYESİ, GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YAŞLILARA YÖNELİK EVDE TEMİZLİK...

FATİH BELEDİYESİ, GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YAŞLILARA YÖNELİK EVDE TEMİZLİK VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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