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Trabzonspor uzatmada Nanterre 92'yi geride bıraktı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçta uzatmada Nanterre 92'yi 93-83 mağlup etti.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Trabzonspor uzatmada Nanterre 92'yi geride bıraktı

Trabzonspor A Grubu'na galibiyetle başladı:

Spor Toto Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çıkan Trabzonspor, Fransa temsilcisi Nanterre 92 karşısında Hayri Gür Spor Salonu'nda mücadele etti. Zorlu geçen karşılaşma normal sürede eşitlikle tamamlandı, uzatmada bordo-mavililer daha etkili bir oyun ortaya koyarak 93-83 ile parkeden galip ayrıldı.

maçın periyotları:

Karşılaşmanın ilk periyodunu Trabzonspor 19-18 geride kapattı. İkinci çeyrekte hücumda ritmini bulan ev sahibi ekip, bu periyotta 27 sayı üreterek devreye 45-41 önde girdi. Üçüncü periyotta da üstünlüğünü sürdüren bordo-mavililer son periyoda 64-54 üstünlükle girerken, dördüncü çeyrekte sadece 12 sayı buldu ve normal süre 76-76 beraberlikle sona erdi.

uzatma ve maçın kırılma anları:

Uzatma bölümünde savunma ve hücumda tekrar dengeyi kuran Trabzonspor, ekstra sürede rakibine 17 sayı üretti ve karşılaşmayı 93-83 ile tamamladı. Maç boyunca zaman zaman eşitlikler görüldü, ancak uzatma periyodundaki etkin oyun galibiyeti getiren unsur oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor, A Grubu'na başlangıçta önemli bir 3 puan almış oldu. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki maç, takımın direnç ve son periyotlardaki mücadeleci karakterini gösterdi; Nanterre 92 ise son bölümdeki hücum katkısına rağmen uzatmayı çeviremedi.

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ&#039;NDE İLK MAÇINA ÇIKAN TRABZONSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FRANSA EKİBİ...

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK MAÇINA ÇIKAN TRABZONSPOR SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI FRANSA EKİBİ NANTERRE 92'Yİ 93-83 YENEREK A GRUBUNA GALİBİYETLE BAŞLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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