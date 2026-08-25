Ortak kader vurgusu: Kurtulmuş'tan 30 ağustos ve terörsüz Türkiye mesajı

Tarihten ders çıkarmak:

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da düzenlenen Büyük Taarruz'un 104. yıldönümü törenlerinde konuştu. Kurtulmuş, tarihin yalnızca geçmişi yad etmek olmadığını, aynı zamanda geçmişten ders çıkarıp milletin gelecekteki yürüyüşünü sağlamlaştırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Konuşmasında Türkiye tarihinin iki önemli dönüm noktasına dikkat çeken Kurtulmuş, 26 Ağustos'un Sultan Alparslan önderliğinde Anadolu kapılarını aziz millete açan Malazgirt zaferinin yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Ayrıca 30 Ağustos'un Büyük Taarruz ve zaferiyle Anadolu topraklarını işgal eden güçlerin geri püskürtüldüğünü belirterek, bu günlerin milletin birlik ve kararlılığıyla kazanıldığını vurguladı.

Kurtulmuş, tarih içinde ortak özelliklerin öne çıktığını belirterek bu zaferlerin temelinde birlik ve beraberlik bulunduğunu ifade etti. Ona göre farklı kabileler, oymaklar ve kimlikler bir araya geldiğinde millet tek vücut olarak başarıya ulaştı; Malazgirt ve 30 Ağustos bunun somut örnekleri oldu.

Terörsüz Türkiye ve birlik çağrısı:

Konuşmasında Cumhuriyet'in ve vatanın bütün evlatlarının ortak mirasçı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, birliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı: Tekrar bu topraklarda hep beraber dirlik, birlik içerisinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hep beraber aynı vatanın insani mirasçıları, aynı kültürün sahipleri, aynı medeniyetin sahipleri, aynı geçmişin ortak kaderine sahip olanları ve aynı ortak geleceğin kaderdaşları olarak yolumuza devam edeceğiz.

Kurtulmuş, 30 Ağustos'u sadece geçmişin anılması değil, Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirdi. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesiyle birlikte hiçbir yerde şehitlerin ve gazilerin olmayacağını, anaların ağlamayacağını ifade etti ve terör örgütleri ile aparatlarının tarihten silineceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda Kurtulmuş, tarihin büyük komutanlarını ve isimsiz kahramanları saygıyla anmanın önemine değindi; ancak tarihten gereken dersi çıkarmanın daha da hayati olduğunu belirterek sözlerini, "Birliğimizi, dirliğimizi hep beraber bir arada tutacağız" şeklinde tamamladı.

Programın ardından Kurtulmuş ve protokol üyeleri, Afyonkarahisar’dan İzmir’e toprak götüren atlı birlikleri uğurladı.

TBMM BAŞKANI PROF. DR. NUMAN KURTULMUŞ, BÜYÜK TAARRUZ TORENLERİNDE 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI VEREREK, "İNŞALLAH TEKRAR BU TOPRAKLARDA HEP BERABER DİRLİK, BİRLİK İÇERİSİNDE, AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZIN GÖLGESİNDE, HEP BERABER AYNI VATANIN İNSANİ MİRASÇILARI, AYNI KÜLTÜRÜN SAHİPLERİ, AYNI MEDENİYETİN SAHİPLERİ, AYNI GEÇMİŞİN ORTAK KADERİNE SAHİP OLANLARI VE AYNI ORTAK GELECEĞİN KADERDAŞLARI OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.