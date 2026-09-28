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Festival sona erdi, saha mesaisi sürüyor: Germencik yollarında bakım ve denetim

22. Germencik İncir Festivali sona erdi; Başkan Burak Zencirci, Reisköy ve Park mahallelerindeki yol ve kaldırım çalışmalarını sahada denetledi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Festival sona erdi, saha mesaisi sürüyor: Germencik yollarında bakım ve denetim

festival geride kaldı:

22. Germencik İncir Festivali yoğun programını tamamladı. Yedi gün yedi gece süren organizasyona binlerce ziyaretçi katıldı; festival, Cumartesi günü Ceza konseri ve dün sahne alan Zeynep Bastık ile sona erdi. Etkinlikler ilçenin tanıtımına katkı sağlarken, Belediye yönetimi program bitiminde de temposunu düşürmedi.

saha denetimleri ve mahalle ziyaretleri:

Festival süresince hem etkinlik alanında hem de farklı noktalarda vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Burak Zencirci, festivalin hemen ardından ilk mesai gününde Reisköy ve Park mahallelerine çıktı. Başkan Zencirci, bu mahallelerde yürütülen yol ve kaldırım yapım çalışmalarını yerinde inceleyip ekiplerden uygulamaların mevcut durumu hakkında bilgi aldı ve çalışmaların planlanan programa uygun ilerlemesini takip etti.

belediye çalışmaları ve takip:

Germencik Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde yol, kaldırım, park ve bahçe işleri ile temizlik çalışmalarını plan çerçevesinde sürdürüyor. Festival döneminde olduğu gibi sonrasında da saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan ekipler, çalışmaların koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtiyor.

Başkan Zencirci yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “İlçemizin ve incirimizin tanıtımını yaptığımız, incir üreticilerimizin sesini geniş kitlelere duyurduğumuz incir festivalimiz bu yıl da bizim adımıza başarı, coşku ve mutlulukla tamamlandı. Ancak festival sürecinde olduğu gibi festival sonrasında da görevimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Reisköy ve Park mahallelerimiz başta olmak üzere yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Tüm ekiplerimize çalışmaları ve özverileri için teşekkür ediyorum.”

Belediye yetkilileri, programa bağlı kalarak yürütülen saha çalışmalarının halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı hedeflediğini ve önümüzdeki günlerde de denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

GERMENCİK’TE FESTİVAL BİTTİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

GERMENCİK’TE FESTİVAL BİTTİ, ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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