olayın özeti:

Muğla’nın Fethiye ilçesi İnlice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan beton mikserinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle yetkililere ulaştı.

müdahale ve hasar:

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti ve yangını söndürdü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangın sonucu beton mikseri kullanılamaz hale geldi, olayda yaralanan olmadı.

soruşturma süreci:

Olayla ilgili çalışmalar ve incelemeler yetkililer tarafından devam ettiriliyor; yangının çıkış nedeni üzerine başlatılan soruşturmanın sonuçları resmi açıklamayla paylaşılacak.

MUĞLA'NIN FETHİYE İLÇESİNDE BETON MİKSERİNDE ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA ARAÇTA BÜYÜK ÇAPTA MADDİ HASAR MEYDANA GELİRKEN, OLAYDA YARALANAN OLMADI.