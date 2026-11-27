İslamabad görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ikinci toplantısına katılmak üzere geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki temasları kapsamında Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. Görüşme, iki ülke arasındaki siyasi temasların sürdürülmesi ve işbirliğinin derinleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Görüşmede öncelik verilen alanlar:

Taraflar, ikili ilişkilerin kapsamını değerlendirirken özellikle ticaret, yatırım, savunma ve enerji alanlarındaki işbirliğini ele aldı. Bu başlıkların, iki ülke arasındaki güçlü siyasi ilişkilerin somut ekonomik kazanımlara dönüştürülmesinde anahtar rol oynayacağı vurgulandı.

Koordinasyon ve dayanışma vurgusu:

İki bakan, ortak çıkarların desteklenmesi yönünde karşılıklı dayanışma ve desteğin sürdürüleceği konusunda mutabık kaldı. Ayrıca, Mekke Ortak Savunma Anlaşması çerçevesinde yakın koordinasyonun devam ettirilmesi; diyalog yoluyla gerilimin azaltılması ve siyasi ilişkilerin ekonomik sonuçlara dönüşmesi hedeflendi.

Bakan Fidan, görüşmede Pakistan’ın misafirperverliği için teşekkür ederek ülkenin bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesine yönelik aktif diplomasisini takdir etti. Görüşme, iki ülke arasında devam eden temasların ve çok boyutlu işbirliğinin bir parçası olarak değerlendirildi.

İSLAMABAD (İHA) - DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, PAKİSTAN’IN BAŞKENTİ İSLAMABAD’DAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA PAKİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MUHAMMED ISHAQ DAR İLE BİR ARAYA GELDİ.