Mekke İttifakı toplantısı ve kurumsallaşma değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da düzenlenen Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katıldığını belirten Fidan, ittifakın kuruluşundan bu yana en önemli hedeflerinin kurumsallaşma ve uygulamaya geçmek olduğunu vurguladı.

kurumsallaşma adımları ve alınan kararlar:

Bakan Fidan, toplantıda sivil ve askeri örgütlenmeye ilişkin önemli prensip kararlarının alındığını aktardı. Buna göre Genel Sekreterlik gibi sivil karargahın kurulması ile Müşterek Askeri Komutanlık gibi askeri yapının tesisi konusunda temel kararlar verildi. Fidan, komite olarak çoğu kararın bugün onaylandığını, bazı meselelerin ise bir sonraki komiteye bırakıldığını söyledi ve bir sonraki komite toplantısının ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını açıkladı.

Kurumsallaşma sürecine ilişkin Fidan, sekretarya yapısı, müşterek harekat, kuvvet tahsisi, eğitim, planlama, organizasyon ve uluslararası ilişkiler gibi başlıkların gündemde olduğunu ancak bu detaylara girmek istemediğini belirtti. Bakan, ittifakın emsallerine nazaran "gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamladığını" ifade etti.

bölgesel gündem ve ikili görüşmeler:

Toplantıda Körfez bölgesindeki gerilimlerin ve Yemen’de Husiler tarafından Suudi Arabistan’a yöneltilen son saldırıların da ele alındığını söyleyen Fidan, toplantıda ayrıca ABD ile İran arasındaki yürütülen müzakerelerin nasıl evrileceği ve olumlu sonuçlanması için atılabilecek adımların konuşulduğunu aktardı. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuların da hem komite toplantısında hem de ikili görüşmelerde gündeme geldiği belirtildi.

Bakan, ittifakın amaçlarından birinin üye ülkelerin sadece askeri değil, savunma sanayii imkanlarını da bir araya getirerek daha fazla güç ve etki ortaya koymak, barış ve istikrara katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu noktada Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile "mükemmel bir çalışma" içinde olduklarını söyledi ve Cumhurbaşkanımızın Mekke İttifakı için koyduğu iradenin diğer liderler tarafından da paylaşıldığını belirtti.

ittifaka katılım süreci ve modaliteler:

Fidan, toplantıda ayrıca ittifaka yeni üye olmak isteyen ülkelerle ilgili yol haritası ve modalite tartışmalarının yapıldığını, bu konuda da bazı prensip kararlarının alındığını aktardı. "Kısacası her şey çok iyi gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında yaşananlar:

Bakan Fidan, Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş ile İsrailli Hapoel Beer Sheva takımları arasında oynanan maç sırasında tribünlerde yaşanan olaylar ve Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik müdahalesine ilişkin de değerlendirme yaptı. Fidan, olaylar sırasında uçağa bindiklerini, durumun ortaya çıkmasının ardından hemen Gürcistan Dışişleri Bakanı ile temas kurduğunu ve büyükelçi ile başkonsolosun sahada direkt iletişimde bulunduğunu söyledi.

Fidan, birinci amaçlarının olayların yatıştırılması, hiçbir vatandaşın gözaltına alınmaması veya yaralanmaması olduğunu belirterek ilgili bakanlıkların devreye girdiğini ve Ankara’daki Gürcü Büyükelçisi’nin çağrıldığını aktardı. Olayları "son derece kabul edilemez" olarak niteleyen Bakan, bu muamelenin iki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmadığını ifade etti ve verilen mesajların anlaşıldığını düşündüğünü söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Mekke Ortak Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi ikinci olağan toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Biz bu anlaşmayı imzaladığımız andan itibaren en önemli hedefimiz bu ittifakın kurumsallaşması ve hayata geçmesi. Emsallerine nazaran gerçekten büyük bir hızla kurumsallaşmasını tamamlıyor" ifadelerini kullandı. Bakan Fidan, dün Gürcistan'da oynana Beşiktaş-Hapeol Beer Sheva maçında yaşanan olaylara ilişkin, "Bu bizim için son derece kabul edilemez bir durum. İki ülke arasındaki ilişkinin seviyesine yakışmıyor" dedi.