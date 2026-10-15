Resmi ziyaret: Polonya genelkurmay başkanı Kukula ile görüşme

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Polonya Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula'yı kabul etti. Kabul, Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen resmi bir törenle gerçekleşti.

Karşılama töreni:

Orgeneral Kukula, Tören Kıtası'nı selamladı. Tören sırasında askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı ve tören, fotoğraf çekimiyle son buldu.

İkili görüşmeler:

Fotoğraf çekiminin ardından Bayraktaroğlu ile Kukula, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler kapsamında taraf heyetleri arasında temaslar yapıldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Polonyalı mevkidaşı Kukula ile görüştü