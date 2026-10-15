Erdoğan ve Mirziyoyeva cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
görüşmenin yapıldığı yer ve protokol:
Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Resmî açıklamada ziyaretin yapıldığı yer ve tarafların unvanları ön plana çıkarıldı.
toplantının içeriğine ilişkin not:
Açıklamada görüşmenin ayrıntılarına yer verilmedi; kabul, Türkiye ile Özbekistan arasındaki üst düzey temasların sürdüğünü gösteren resmî bir ziyaret olarak kayda geçti.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİ BAŞKANI SAİDA MİRZİYOYEVA'YI KABUL ETTİ.
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