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Erdoğan ve Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saida Mirziyoyeva’yı kabul etti; görüşme resmi kayıtlarda katılımcı ve yer bilgisiyle duyuruldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:16

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan ve Mirziyoyeva Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi

Erdoğan ve Mirziyoyeva cumhurbaşkanlığı külliyesi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

görüşmenin yapıldığı yer ve protokol:

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Resmî açıklamada ziyaretin yapıldığı yer ve tarafların unvanları ön plana çıkarıldı.

toplantının içeriğine ilişkin not:

Açıklamada görüşmenin ayrıntılarına yer verilmedi; kabul, Türkiye ile Özbekistan arasındaki üst düzey temasların sürdüğünü gösteren resmî bir ziyaret olarak kayda geçti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİ BAŞKANI SAİDA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, ÖZBEKİSTAN CUMHURBAŞKANLIĞI İDARESİ BAŞKANI SAİDA MİRZİYOYEVA'YI KABUL ETTİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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