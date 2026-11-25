Mahkemede ilk savunma:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 30 Ağustos’ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturmada tutuklanan 9 sanık, Girne Kaza Mahkemesi’nde 16’ncı kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ilk kez ifade veren şirket direktörü Ali Özdülger, hakkındaki suçlamaları reddetti ve basını suçlayarak "Basında çıkan haberler nedeniyle iki gemime el konuldu" dedi.

Özdülger, mahkemede kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken şirketin kuruluşundan, görev dağılımına ve tutukluluk koşullarına kadar detaylı bilgiler aktardı. 49 yaşında olduğunu, Lefke doğumlu olduğunu ve 2017’de 7-8 kişiyle birlikte Filo Denizcilik’i kurduklarını belirtti. Şirkette koordinasyonu sağladığını ve haftanın 6 günü çalıştığını söyleyen sanık, yaklaşık 3 aydır nezarette tutulduğunu ve olayla ilgili bilgileri mahkemede öğrendiğini ifade etti.

Pasaport, ikamet ve mürettebatın durumu:

Duruşmada dinlenen savcılık tanıklarından Muhaceret Memuru Sertan Anadol, gemi mürettebatının pasaportlarını limandaki sivil hizmet memuruna teslim ettiklerini ve ülkeden çıkış sırasında pasaportların polis tarafından iade edildiğini aktardı. Anadol, KKTC vatandaşı olmayan 7 zanlının ikamet ve çalışma izinlerinin bulunmadığını, ülkede yasal statülerinin olmadığını belirtti.

Özdülger, mahkemedeki savunmasında gemi personelini daha önce tanımadığını, "Tutuklandığım gün tanıştım bütün ekiple" dedi ve kaptanla kelepçelenme anında tanıştığını söyledi. Şirketin 16 yıldır yolcu taşındığını, daha önce kaza yaşanmadığını ifade ederek facia nedeniyle üzgün olduğunu belirtti.

Mali durum, faturalar ve şirket içi yetki dağılımı:

Özdülger, şirkete ait dört gemiden kazanın ardından bu sayının üçe düştüğünü, basında yer alan haberler sonucu iki gemiye el konulduğu iddiasını yineledi; bu el koymanın Türkiye’deki bir sigorta şirketi tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü. Kendi aylık gelirini toplam 410 bin TL olarak açıklayan sanık, kaza öncesinde S.E. şirketinden 230 bin TL, Filo Denizcilik’ten ise 180 bin TL maaş aldığını söyledi.

Mahkemede gösterilen 400 TL tutarındaki yapıştırıcı faturasıyla ilgili Özdülger, faturayı ilk kez gördüğünü ve imzasının bulunmadığını belirtti. Teknik konulardan sorumlu olmadığını, muhasebe kayıtlarının kendisine fatura bazında sunulmadığını ve küçük tutarlı harcamaların kendisine sorulmadığını savundu. Büyük harcamalar için çift imzalı çek düzenlendiğini, tersane ve yakıt gibi yüksek tutarlı işlerin bilgisine getirildiğini anlattı.

Şirket işleyişinde yetki dağılımının genel müdür Saim Kılıç ile Karada Atanmış Kişi (DPA) tarafından yürütüldüğünü, Lefkoşa’da hazırlanan noter onaylı vekaletname ile genel müdüre direktör yetkisi verildiğini ve bu belgenin Limanlar Dairesi’ne teslim edildiğini belirtti. Kazaya karışan geminin satın alma kararının 2023’te önceki direktör döneminde alındığını, satın alma işleminin 2024’te kendi döneminde gerçekleştiğini söyledi ve "Gemiyi hiç görmedim, binmedim" dedi.

Sağlık, tersane masrafları ve teminat teklifi:

Özdülger, tutukluluk sürecinde şeker ve tansiyon sorunları yaşadığını; şubat ayında kalbine iki stent takıldığını söyledi. Cezaevinde kalmaya devam etmesi halinde ailesinin ekonomik olarak mağdur olacağını belirten sanık, tutuksuz yargılanması için 5 milyon TL nakit teminat verebileceğini ve 5 kefil gösterebileceğini ifade etti. Kefiller arasında kız kardeşi ve bazı arkadaşlarının bulunduğunu, evini ve atölyesini teminat gösterebileceğini aktardı.

Gemiyle ilgili teknik bakım konularında da konuşan Özdülger, geminin Nisan 2026’da tersaneye girdiğini ve tersane masrafının 200 bin dolar olduğunu söyledi. Geminin Türk Loydu tarafından kontrol edildiğini, liman izinlerinin Limanlar Dairesi tarafından verildiğini ve gemiye kamera ile kontrol cihazlarının yerleştirildiğini belirtti.

Savcının iddiaları ve yanıtlar:

Savcı Doğa Tokay duruşmada Özdülger’e yönelik olarak komuta ve denetim zinciri ihmali, delillere müdahale riski ve kaçma ihtimali gibi iddiaları tekrar etti. Savcı, genel müdüre verilen vekaletnamenin şirket direktörünün hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı ve "Komuta ve denetim zincirini ne kadar ağır ihmal ettiğinizin farkında mısınız?" diye sordu.

Özdülger bu iddiaları reddetti; genel müdürün hem Türkiye’de hem KKTC’de görev yaptığını, kendisine ulaşan bilgileri genel müdüre ilettiğini ve genel müdürün de DPA’ye bildirimde bulunduğunu savundu. Savcının, tersanedeki kayıtlara rağmen gemiyi yeniden tersaneye göndermeyip tamirata göz yumduğu iddiasına ilişkin olarak da "Kimse bu riske girmez" diye yanıt verdi. Savcı ayrıca geminin kasten sefere çıkartıldığı ve yolcuların ölüme terk edildiği yönünde sert ifadeler kullandı; Özdülger bu suçlamaları kabul etmediğini belirtti ve serbest kalması halinde gerçeği ortaya çıkarmak istediğini söyledi.

Duruşma, Özdülger’in sorgusunun tamamlanmasının ardından yarım saat araya girilmesiyle sürdü; mahkeme, kendisine kefil olmak isteyen beş kişinin dinlenmesini takiben duruşmaya ertesi gün devam edilmesine karar verdi. Bir sonraki oturum Girne Kaza Mahkemesi’nde saat 10.30’da yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 30 Ağustos’ta 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet gemi faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan 9 sanık, 16’ncı kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ilk kez dinlenen Şirket Direktörü Ali Özdülger, basını suçlayarak, "Basında çıkan haberler nedeniyle iki gemime el konuldu" dedi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Özdülger, tutuksuz yargılanmak için 5 milyon TL nakit teminat verebileceğini ve 5 kefil gösterebileceğini söyledi.