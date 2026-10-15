Fırat Üniversitesi kampüsünde ağaç araç üzerine devrildi

Elazığ'da şiddetli rüzgâr ve sağanak yağışın etkili olduğu kentte, kampüs içinde bir ağaç devrildi ve park halindeki hafif ticari aracın üzerine düştü. Olayda yaralanma olmadığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları sırasında, rüzgârın etkisiyle ağaç dengesini kaybederek devrildi. Meydana gelen olay Fırat Üniversitesi kampüsünde gerçekleşti ve araçta maddi hasar oluştu.

Müdahale ve hasar:

İhbar üzerine bölgeye belediye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, müdahale çalışmaları ve güvenlik önlemleri kapsamında bölgeyi kontrol altına aldı; yetkililer hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Olay, Meteoroloji uyarılarının önemini bir kez daha gösterdi; özellikle şiddetli rüzgâr ve yağış uyarıları sırasında açık alanlara park etme gibi riskleri azaltacak önlemlerin alınması gerektiği vurgulanabilir.

ELAZIĞ’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ NEDENİYLE AĞAÇ HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ