Fırtına dinince tekneler yeniden Karadeniz'e açıldı

fırtına dinince tekneler denize döndü:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yaklaşık 1 haftadır etkili olan fırtınanın dinmesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. Havanın normale dönmesini fırsat bilen kıyı ekipleri ağlarını denize bırakırken, daha büyük palamut tekneleri Karadeniz'e yöneldi.

fırtınanın etkisi ve seyrin devamı:

Süleymanpaşa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre limanda bekleyen balıkçılar, rüzgârın ve dalganın yatışmasının ardından çalışmalarına başladı. Sahadaki gözlemler, özellikle büyük çaplı gırgır teknelerinin palamut bolluğu nedeniyle Karadeniz'de avcılığa devam ettiğini gösteriyor.

palamut avındaki verimlilik ve beklenti:

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, Tekirdağlı balıkçıların faaliyetlerini Karadeniz'de sürdürdüğünü belirterek, "Karadeniz bu sene çok bereketli geçiyor" dedi. Pehlivanoğlu, palamutun sezon başından bu yana verimli olduğunu ve 1 Eylül'den bu yana iyi bir av dönemi yaşandığını vurguladı.

Pehlivanoğlu, Kasım sonuna kadar Tekirdağ'daki teknelerin Karadeniz'de kalmasının beklendiğini, ardından Tekirdağ açıklarına dönerek hamsi, istavrit, lüfer ve sardalya avına yöneleceklerini aktardı. Vatandaşların taze ve uygun fiyatlı balığa erişiminin devam edeceğini ifade etti.

Fırtınanın ardından denize dönen balıkçılar hem bölge ekonomisi hem de tüketici arzı açısından toparlanma sinyali verdi. Gırgır teknelerinin Karadeniz'deki av temposu, sezonun geri kalanına dair olumlu beklentileri güçlendiriyor; balıkçılar palamut bolluğunun ilerleyen aylarda da sürmesini umuyor.

TEKİRDAĞ'IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE YAKLAŞIK 1 HAFTADIR ETKİLİ OLAN FIRTINANIN DİNMESİYLE BİRLİKTE BALIKÇILAR YENİDEN DENİZE AÇILDI.