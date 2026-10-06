Fransa'da 6 ekim'den bu yana eğitim eşitliğine karşı protestolar Lyon'da çatışmaya dönüştü

Fransa'da 6 ekim'den bu yana süren protestoların seyri

Ülkede 6 ekim tarihinde başlayan eğitim eşitliğine karşı protestolar devam ediyor. Gösteriler, çeşitli kentlerde etkisini sürdürürken güvenlik güçleriyle zaman zaman gerilim yaşanıyor.

gelişmeler:

Protestoların başladığı günden bu yana eylemler devam ediyor; yetkililer ve göstericiler arasında yoğun bir temas bulunuyor. Olayların seyrine ilişkin resmi, doğrulanmış yeni veri veya açıklama haberde yer almamaktadır.

şehirde yaşanan çatışma:

Lyon kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan karşılaşma sonucu sokaklar çatışma havasına büründü ve kent merkezinde güvenlik önlemleri arttı. Olayların yerel düzeyde yarattığı gerilim sürüyor.

- Fransa’da eğitim eşitliğine karşı 6 Ekim’de başlayan protestolar devam ediyor. Lyon kentinde öğrenciler ve polisin karşı karşıya gelmesiyle sokaklar savaş alanına döndü.