Fransa'da 6 ekim'den bu yana eğitim eşitliğine karşı protestolar Lyon'da çatışmaya dönüştü

Fransa'da 6 ekim'den bu yana süren protestoların seyri
Ülkede 6 ekim tarihinde başlayan eğitim eşitliğine karşı protestolar devam ediyor. Gösteriler, çeşitli kentlerde etkisini sürdürürken güvenlik güçleriyle zaman zaman gerilim yaşanıyor.
gelişmeler:
Protestoların başladığı günden bu yana eylemler devam ediyor; yetkililer ve göstericiler arasında yoğun bir temas bulunuyor. Olayların seyrine ilişkin resmi, doğrulanmış yeni veri veya açıklama haberde yer almamaktadır.
şehirde yaşanan çatışma:
Lyon kentinde öğrenciler ile polis arasında yaşanan karşılaşma sonucu sokaklar çatışma havasına büründü ve kent merkezinde güvenlik önlemleri arttı. Olayların yerel düzeyde yarattığı gerilim sürüyor.
- Fransa’da eğitim eşitliğine karşı 6 Ekim’de başlayan protestolar devam ediyor. Lyon kentinde öğrenciler ve polisin karşı karşıya gelmesiyle sokaklar savaş alanına döndü.
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