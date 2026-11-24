Olayın özeti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, RAMS Park tribünlerinde açılan Filistin halkına destek pankartları sebebiyle İsrail'in kulübü UEFA'ya şikayet ettiğini açıkladı. Haberde, şikayeti yapan taraf arasında Binyamin Netanyahu'nun adı geçti.

Başkanın tepkisi:

Özbek, Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya devam edeceklerini ve Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmayacaklarını vurguladı. Başkan, bu başvurunun siyasi içerikli bir şikayet olduğuna dikkat çekerek UEFA'nın konuyu hassasiyetle değerlendirmesi gerektiğini savundu.

Beklenen süreç:

Kulüp cephesinden gelen açıklamada, UEFA'nın şikayeti nasıl değerlendireceğinin önemli olduğu ve adil bir inceleme beklendiği belirtildi. Konunun disiplin prosedürleri çerçevesinde ele alınacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK, GAZZE'DE SOYKIRIM GERÇEKLEŞTİREN İSRAİL'İN, RAMS PARK TRİBÜNLERİNDEKİ FİLİSTİN HALKINA DESTEK PANKARTLARI SEBEBİYLE SARI-KIRMIZILILARI UEFA'YA ŞİKAYET ETTİĞİNİ AÇIKLADI.