Galatasaray Kasımpaşa engelini aşıp maç fazlasıyla liderliğe oturdu

maçın özeti:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip puanını 16'ya yükselterek maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğuna oturdu. Trabzonspor'a karşı alınan 4-0lık mağlubiyetin ardından gelen galibiyet, takım için moral ve özgüven tazelemesi anlamına geldi.

oyun ve performans:

Maç boyunca Galatasaray'ın savunma düzeni ile hücuma geçişlerdeki hızı belirleyici oldu. Rakibe boş alan bırakmama ve top kayıplarını hızlı değerlendirme çabası, skoru lehlerine çevirmede öne çıktı. Teknik ekip, önceki süreçte eleştirilen organizasyon sorunlarına karşılık bu karşılaşmada daha kontrollü bir kadrosal disiplin sergiledi.

fikstür ve etkileri:

Bu galibiyet, milli maçlar öncesi moral için önemli olurken önümüzdeki gündem de ağır: salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray, ligde ise cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile mücadele edecek. Alınan üç puan, hafta içindeki zorlu sınavlar öncesinde takımın psikolojik dengesine olumlu yansıyacaktır.

GALATASARAY, KASIMPAŞA'YI MAĞLUP EDEREK, TRENDYOL SÜPER LİG'DE MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ.