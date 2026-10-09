Kerem iki golle Bandırmaspor'u galibiyete taşıdı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 9. haftasında oynanan karşılaşmada Bandırmaspor, Vanspor FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın kırılma anları ikinci yarıda geldi; Kerem, 46. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Emirhan’ın ceza sahası içine girerek çektiği sert şutta savunmadan seken topu önünde bulup sağ çaprazdan düzgün vuruşla skoru 1-0'a taşıdı. 55. dakikada aynı oyuncu Emirhan’ın pasıyla altıpas üzerinde topla buluştu, ilk şutu kaleci Alperen’den döndü ve Kerem tamamlayarak farkı ikiye çıkardı.

stat ve hakemler:

Karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynandı. Hakem triosu Yiğit Aslan, Arif Dilmeç, Erdoğan Çak olarak görev yaptı.

kadrolar ve değişiklikler:

Vanspor FK: Alperen, Mehmet Manış, Sinan, Kadir (Faruk Can dk. 58), Mehmet Özcan (Bardhi dk. 58), Hikmet, Alhaft (Furkan dk. 46), Ozan Can (İlkan dk. 76), Yenne, Oliveira (Zivkovic dk. 58). Yedekler: Abdulsamed, Batuhan, Özkan, Medeni, Celal. Teknik Direktör: Mustafa Gürsel.

Bandırmaspor: Akın, Hakan (Seck dk. 83), Yusuf, Enes Aydın, Lima, Kerem (Muhammed dk. 84), Mulumba, Enes Çinemre (Badji dk. 73), Emirhan (Lico dk. 73), Kehinde (Ali dk. 78), Yalın. Yedekler: Furkan, Ahmet, Harun, Muhammed, Yasin, Burak. Teknik Direktör: Ertuğrul Arslan.

kartlar ve maçın öne çıkanları:

Goller: Kerem (dk. 46 ve 55) (Bandırmaspor). Sarı kartlar: Kadir, Hikmet, Oliviera (Vanspor FK), Ömürcan (Bandırmaspor), Emirhan, Lico. Maç, ikinci yarıda hızlı başlayan Bandırmaspor atağı ve Kerem'in bitiriciliğiyle şekillendi; Vanspor FK yapılan değişikliklerle denge kurmaya çalışsa da gol fırsatlarını sonuçlandıramadı.

TRENDYOL 1. LİG'İN 9. HAFTA MAÇINDA VANSPOR FK, KONUK ETTİĞİ BANDIRMASPOR’A 2-0 MAĞLUP OLDU.