Kasımpaşa'nın yenilmezlik serisi sona erdi: Galatasaray deplasmanda 3-1 kazandı

Kasımpaşa'nın ligdeki ilk yenilgisi:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçta Kasımpaşa, deplasmanda Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunda ligde ilk kez yenildi ve sahadaki performansı puan değerini korumaya çalışsa da mağlubiyeti engelleyemedi.

Maçın detayları:

Karşılaşma boyunca Kasımpaşa zaman zaman baskı kursa da, Galatasaray'ın ev sahibi avantajını iyi değerlendirmesi skora yansıdı. Maç sonucu, ligdeki dengeleri değiştirdi ve sezon başından beri yenilgi almayan takımlar zinciri kırıldı. Kasımpaşa'nın oyun anlayışı ile Galatasaray savunma organizasyonu arasındaki mücadele maçın belirleyici unsurları olarak öne çıktı.

İstatistik ve gelecek program:

Paşa, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Bu sonuçla Süper Lig'de yenilmeyen takım kalmadı. Kasımpaşa gelecek hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacak ve ligdeki konumunu toparlamak için önemli bir sınav verecek.

KASIMPAŞA, GALATASARAY KARŞILAŞMASIYLA TRENDYOL SÜPER LİG'DE BU SEZON İLK KEZ MAĞLUP OLDU.