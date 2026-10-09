Galatasaray son anlarda üstünlüğü sağlayıp 3 puanı garantiledi

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma RAMS Park’ta oynandı ve maç boyunca tempo ile kritik anlar birbirini takip etti.

İlk yarının son anında Abdülkerim Bardakcı'nın golü ile ev sahibi üstünlüğü ele geçirdi. İkinci yarıda Kasımpaşa'nın Jeserun Rak-Sakyi ile eşitliği sağlamasının ardından Galatasaray, son dakikalarda Barış Alper Yılmaz ve Mario Lemina ile skoru belirledi.

Maçtan önemli anlar:

54. dakikada Rafael Leao dar açıdan kaleye gönderdiği topu kaleci Andreas Gianniotis çıkararak tehlikeyi önledi. 59. dakikada Deniz Gül'ün ceza sahasına girişi sonrası Sara'nın vuruşu savunmaya çarpıp kornere gitti.

63. dakikada Lucas Torreira'nın ceza yayı üzerindeki müdahalesinde hakem Halil Umut Meler önce sarı kart gösterdi; VAR uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi ve Torreira'ya direkt kırmızı kart çıktı (hakem kaydına göre 65. dakikada kırmızı kart işaretlendi).

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Rak-Sakyi uzak köşeye gönderdiği vuruşla fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu. 79. dakika ve devamında Galatasaray birçok pozisyon bulsa da Gianniotis ve savunma golü engelledi; Lemina'nın kafa vuruşu 83. dakikada az farkla auta çıktı.

90. dakikada Jakobs'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında Barış Alper Yılmaz düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1. Maçın son anlarında, 90+6. dakikada Osimhen'in pasında topla buluşan Mario Lemina kalecinin ayaklarına çarpan vuruşuyla farkı ikiye çıkardı ve maç 3-1 sona erdi.

Takımlar ve kadrolar:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Bersan Duran, Murat Temel

Galatasaray (ilk 11): Uğurcan Çakır, Barış Alper Yılmaz, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı (Leroy Sane dk. 77), Ismail Jakobs, Gabriel Sara (Renato Nhaga dk. 88), Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov (Mario Lemina dk. 67), Rafael Leao (Eren Elmalı dk. 67), Deniz Gül (Victor Osimhen dk. 77)

Galatasaray yedekler: Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Rolland Sallai, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan | Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu

Kasımpaşa (ilk 11): Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Kevin Mouanga, Matei Ilie, Ayberk Karapo (Jakob Jessen dk. 78), Andri Baldursson, Güven Yalçın (Thiemoko Diarra dk. 57), Elson Mendes, Kerem Demirbay (Haris Hajradinovic dk. 70), Ali Yavuz Kol (Jeserun Rak-Sakyi dk. 58), Adrian Benedyczak

Kasımpaşa yedekler: Ali Emre Yanar, Adem Arous, Atakan Müjde, Marcus Rafferty, Emirhan Boz, Emin Bektaş | Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Abdülkerim Bardakcı (dk. 45), Barış Alper Yılmaz (dk. 90), Mario Lemina (dk. 90+6) — Galatasaray; Jeserun Rak-Sakyi (dk. 68) — Kasımpaşa.

Kartlar: Kırmızı: Lucas Torreira (dk. 65). Sarı kartlar: Rafael Leao, Davinson Sanchez (Galatasaray); Elson Mendes, Kerem Demirbay, Ali Yavuz Kol, Andri Baldursson (Kasımpaşa).

Galatasaray, maç boyunca özellikle son bölümlerde yakaladığı fırsatları değerlendirerek sahadan galip ayrıldı; maçın kırılma noktalarından biri Torreira'nın oyun dışı kalması ve son dakikalarda gelen goller oldu.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA GALATASARAY, KONUK ETTİĞİ KASIMPAŞA'YI 3-1'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.