Galatasaray, Aston Villa'yı 1-0 yenerek tartışmasız bir akşam yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek göz dolduran bir performans sergiledi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, önce Eskişehir'de helikopter kazasında şehit düşen 5 asker için taziye dileklerini iletti ve ardından takımının sahadaki duruşunu değerlendirdi.

sahada uygulanan taktik ve fiziksel üstünlük:

Buruk, rakibin hangi kadroyla sahaya çıkacağının hesaplandığını ve bu çerçevede stratejik planlar yaptıklarını belirtti. İkinci yarıda takımının fiziksel baskı kurduğunu vurgulayan Buruk, oyuncularının özverili oyununa dikkat çekti. Maç boyunca rakibi kalelerine fazla yaklaştırmadıklarını; yine de kendilerinin çok fazla gol pozisyonuna girmediğini söyledi. Bu bölümde Buruk'un çokça üzerinde durduğu nokta, seyirciyle birlikte kurulan baskının sonucu belirlemedeki önemi oldu.

oyun içi değişikliklerin etkisi:

Buruk, karşılaşma başında adam adama baskılar için Torreira ile başladıklarını ve daha sonra Lemina'yı o bölgeye çıkardıklarını anlattı. Kalecinin iyi ayak kontrolüne sahip olmasının baskı kurulmasını zorlaştırdığını ifade eden teknik direktör, oyuncu değişikliklerinin ardından baskının arttığını söyledi. Deniz, Sara ve Lesley'in oyuna girmesiyle yorulan takımlarını daha öne çıkardıklarını belirtti ve bu sayede hem taktiksel hem de fiziksel olarak nerede olduklarını gösterme şansı yakaladıklarını vurguladı.

iç saha performansı ve dış saha hedefi:

Buruk, Galatasaray'ın iç saha maçlarını özel bir atmosferde oynadığını, bu performans farkının sık sık görüldüğünü hatırlattı. Geçen sezon burada Liverpool'u yendiklerini anımsatan teknik adam, iç sahadaki oyunu dış sahaya taşımayı ve deplasmanlara kazanmak için gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Şu anda önlerinde iki deplasman ve bir iç saha maçı bulunduğunu aktaran Buruk, Premier Lig takımlarına karşı alınan sonuçların hem kulüp hem oyuncular hem de Türk futbolu açısından değer taşıdığını ekledi.

Buruk sözlerini hakem kararlarına ilişkin değerlendirme ile tamamladı. VAR sonrası da hata olabildiğini, bunun hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yaşandığını söyleyen teknik adam, maç esnasında Alman dördüncü hakemin sert tutumuna atıfta bulundu ve zaman zaman bunun gülünç anlara neden olduğunu belirtti. Buna rağmen futbol içinde her şeyi kabul etmek gerektiğini ifade etti.

Genel olarak Buruk, maçın Galatasaray açısından taktiksel bir başarı olduğunu, oyuncuların istekli ve disiplinli oyunlarının galibiyeti getirdiğini ve bu sonucun Türk futbolu için önemli bir gece olarak kayda geçeceğini ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Aston Villa karşısında taktiksel olarak iyi oynadıklarını belirterek, Türk futbolu için önemli bir gece geçirdiklerini söyledi.